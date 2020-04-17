《鍾之日記》經濟萎縮如期，憧憬否極泰來

《鍾之日記》４月１７日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



新冠病毒肺炎年初爆發，至今已對中國和環球經濟造成劇烈衝擊，市場高度關注的中國首季

宏觀經濟數據，國家統計局今早揭盅，首季國內生產總值２０６５０４億元（人民幣．下同），

同比下降６﹒８％，為１９９２年有紀錄以來首次負增長，表現更較《路透》預測首季ＧＤＰ按

年萎縮６﹒５％、《彭博》預測跌６﹒５％為差。

官媒早前已多次放風首季ＧＤＰ將現「負增長」，市場對數據並不意外，加上國家統計局新

聞發言人毛盛勇指出，３月主要經濟指標降幅明顯收窄，比首２月明顯改善，這種改善勢頭應該

能夠延續下去，二季度經濟會明顯好於一季度。

憧憬否極泰來，滬深股市今日「維穩效應」十足，一開市便出現顯著升幅，在數據公布後表

現仍然堅挺，滬綜指一度升近１％，全日則升０﹒６６％，報２８３８﹒４９點，總結本周漲幅

達到１﹒５％，連續第二周上升。兩市全日成交７４０３億人民幣，較上日大增２４％。外資全

日通過陸股通淨流入８６﹒２４億元人民幣，護盤味濃。



＊外圍拖累港股升幅收窄，成交暴漲逾三成＊



隔晚美股輕微反彈，美國總統特朗普宣布，將公布重啟經濟指引，加上生物科技公司吉利德

所生產的藥物瑞德西韋，於美國治療新型肺炎病人取得正面療效，消息刺激道期於亞洲時段大幅

抽升逾８００點。港股方面今早裂口高開４５１點後，升幅逐步擴大，盤中最高見２４６６６點

，升６６０點，賭股獲大行唱好有資金流入，租務股表現不俗，雖然中國公布首季經濟增長萎縮

６﹒８％，是有紀錄以來首次錄得倒退，但恆指走勢未有受累太多，午收仍升５５４點。午後，

美股指數期貨升幅收窄，恆指亦回軟，最終報２４３８０點，升３７３點或１﹒５６％，始於未

能收穿二萬四千五，主板成交１３７９﹒１１億元，按日急漲３２％。

重磅股普遍向上，匯控（００００５）軟０﹒５％，中移動（００９４１）微升０﹒３％，

騰訊（００７００）升０﹒７％，港交所（００３８８）升０﹒９％，友邦（０１２９９）則漲

４﹒５％。



＊險企公布首季報費收入，多股上升刷新一個月高位＊



內地五大上市保險公司日前公布首季業績，五家險企合共保費收入為９４８１﹒６３億元人

民幣，同比增長４％，而去年第一季度的保費同比增幅達到１０％，可見整體增速不佳，市場分

析與疫情影響保險公司線下業務受限有關。中國平安（０２３１８）表現最差，首季保費收入同

比下降６％，是五企之中惟一收入下降的一家；至於新華保險（０１３３６）表現標青，今年提

前加大了躉交產品的銷售，在一季度的收入同比增速超過了３４％。

無論如何，保險公司首季仍有盈利增長值得慶賀，加上今日股市主題「維穩」為重，中國人

壽（０２６２８）抽高４﹒２％，中國太保（０２６０１）升３﹒４％，新華保險升３﹒３％，

平保升３﹒２％，人保（０１３３９）升２﹒８％。除了人保以外，其他四家險企港股均刷新超

過一個月新高。

野村早前預計，從４月起內地大部分地區疫情已受控，最近線下銷售活動亦增加，預計下半

年將有更多的銷售活動。該行續指，隨著人們對保險意識的增強和需求加強，預計今年剩餘的三

個季度新業務價值按年將保持高單位數增長。



＊內房銷售量跌幅稍放緩，惟穆迪仍降其展望至「負面」＊



內地１－３月房地產投資、銷售仍錄得下跌，但跌幅比首２月收窄。國家統計局最新公布，

１－３月全國房地產開發投資同比下降７﹒７％，降幅比１ ２月份收窄８﹒６個百分點，１－

３月商品房銷售額下降２４﹒７％，降幅比首２月收窄１１﹒２個百分點。其中，住宅銷售額下

降２２﹒８％，辦公樓銷售額下降３６﹒８％，商業營業用房銷售額下降３９﹒８％。

有專家分析指出，房地產開發投資的下降幅度明顯小於製造業投資、基礎設施投資降幅，降

幅收窄也更為明顯。雖然房地產市場有序復甦，但預計金四銀五恐難有。

各評級機構亦對內房的表現看法負面。穆迪認為，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發及預期內地經

濟放慢，導致今年全國房地產銷售將按年下跌、且庫存量維持高企，因此將中國房地產板塊展望

由「穩定」降至「負面」，為近５年來首次。惠譽認為，內地房企今年合同銷售額的降幅可能高

達１５％，如果銷售降幅超過２０％，且無短期內看不見復甦前景，則惠譽將對房地產的評估將

趨於負面，令房企的評級面臨更大的下行壓力。

雖然內地房企銷售量跌幅有所收窄，惟市場普遍認為，今年樓市難有金四銀五，故今日內房

股升幅受限。其中，融創中國（０１９１８）獲富瑞唱好，維持其「買入」評級，全日漲

３﹒３％，碧桂園（０２００７）升２﹒２％、華潤置地（０１１０９）揚１﹒９％，中海外

（００６８８）漲近２％，中國奧園（０３８８３）升１﹒８％，新城發展（０１０３０）升近

１％。



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