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17/04/2020 08:19

【新冠肺炎】李克強：提高檢測能力，重點人群應檢盡檢

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院總理李克強主持召開中央應對新冠
肺炎疫情工作領導小組會議。部署提高檢測能力做好對重點地區重點人群應檢盡檢工作，抓好各
地常態化防控，推進生產生活秩序全面恢復。
　　會議指出，毫不鬆懈做好精準防控，突出重點加強邊境地區、口岸城市疫情防控，排查消除
聚集性疫情風險隱患，有力有序推動復工復產提速擴面。
　　會議指出，當前中國疫情防控任務仍然艱巨，境外輸入和個別地方本地疫情交織疊加，要高
度重視，不能掉以輕心。加快提高核酸和抗體檢測能力，擴大檢測範圍，做好對重點地區重點人
群應檢盡檢工作。要做好社區和公共場所常態化科學精準防控，出現局部聚集性疫情的地方，要
抓緊查清感染原因，切斷傳播路徑，尤其要補上醫院防控漏洞，做好醫護人員防護，防止交叉感
染。堅持實事求是、公開透明發布疫情信息。

＊邊境省份要完善防控方案，一市一策＊

　　會議要求，要根據疫情跨境輸入形勢變化，突出重點做好防控。邊境省份要有針對性完善防
控方案，一市一策，分片包幹，落實責任，加強邊境地區防控薄弱環節。切實做好檢疫檢測、隔
離觀察點、方艙醫院、定點救治醫院等應急準備。
　　會議指出，完善常態化防控下推進全面復工復產的措施。找好精準防控和推動經濟社會秩序
恢復的工作結合點，促進區域之間人員和要素正常流動、各類經濟活動正常開展，為經濟社會發
展營造好的大環境。

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