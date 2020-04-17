【抗疫維穩】武漢周日起向所有在漢人員發放合共５億元消費券

《經濟通通訊社１７日專訊》武漢市政府自４月１９日（周日）起至７月３１日將陸續向全

體在漢人員投放５億元人民幣的「武漢消費券」，其中包含餐飲消費券、商場消費券、超市消費

券和文體旅遊消費券。

市民可通過支付寶Ａｐｐ、美團Ａｐｐ、大眾點評Ａｐｐ及微信小程序「武漢消費券」參與

搶券。同時，武漢還將面向低保、特困和建檔立卡貧困人口設置約１８００萬元人民幣的專用消

費券，實行定向發放。

