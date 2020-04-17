【抗疫維穩】商務部：廣交會６月１５至２４日在網上舉辦

《經濟通通訊社１７日專訊》中國商務部官網公布，第１２７屆中國進出口商品交易會（簡
稱廣交會）６月１５至２４日在網上舉辦，為期１０天。
在網上舉辦廣交會是積極應對新冠肺炎疫情影響，努力穩住外貿外資基本盤的創新舉措，有
利於幫助外貿企業拿訂單、保市場，更好地發揮廣交會全方位對外開放平台的作用。
商務部表示，將堅持進出口並重，做好產供銷對接，力爭舉辦一屆「特殊時期、特殊意義、
特別舉措、特別精彩」的網上廣交會。歡迎國內外企業和客商踴躍參與。（ｃｔ）
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