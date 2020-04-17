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17/04/2020 13:57

【數據解讀】內地專家：首季ＧＤＰ降６﹒８％屬中等程度，符預期

　　《經濟通通訊社１７日專訊》中國國際經濟交流中心學術委員會委員王軍表示，中國一季度
ＧＤＰ同比下降６﹒８％屬於中等程度降幅，符合預期。
　　他指，３月各項指標有所改善，供給端復蘇明顯強於需求端。比如３月規模以上工業增加值
同比下降１﹒１％，下滑非常輕微，比１－２月收窄１２﹒４個百分點，大大好於預期，表明此
前各項復工復產政策效果開始顯現。這和中國最近復工復產率、發電量等指標也是吻合的。
（ｃｔ）

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