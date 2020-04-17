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17/04/2020 09:29

【新冠肺炎】全國昨新增確診２６例，境外輸入１５例，本土１１例

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據國家衛健委最新通報，４月１６日０　２４時，全國報告新
增確診病例２６例，其中１５例為境外輸入病例，１１例為本土病例（廣東５例，黑龍江３例，
山東２例，遼寧１例）；無新增死亡病例；新增疑似病例３例，均為本土疑似病例（黑龍江２例
，內蒙古１例）。
　　當日新增治愈出院病例５２例，解除醫學觀察的密切接觸者４１２人，重症病例減少６例。
　　境外輸入現有確診病例８７９例（含重症病例４５例），現有疑似病例５７例。累計確診病
例１５４９例，累計治愈出院病例６７０例，無死亡病例。
　　湖北無新增確診病例，新增治愈出院病例１７例（武漢１７例），無新增死亡病例，現有確
診病例１２９例（武漢１２９例），其中重症病例３２例（武漢３２例）。累計治愈出院病例
６４４５２例（武漢４７３００例），累計死亡病例３２２２例（武漢２５７９例），累計確診
病例６７８０３例（武漢５０００８例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１４５７例。其中，香港特別行政區１０１７例（出院
４８５例，死亡４例），澳門特別行政區４５例（出院１６例），台灣地區３９５例（出院
１５５例，死亡６例）。

＊新增無症狀感染者６６人＊

　　全國昨日報告新增無症狀感染者６６例，其中境外輸入無症狀感染者３例；當日轉為確診病
例１０例（境外輸入６例）；當日解除醫學觀察５０例（境外輸入８例）；尚在醫學觀察無症狀
感染者１０３８例（境外輸入２０６例）。（ｗｌ）

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