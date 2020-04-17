【數據解讀】摩根資管：增長前景臨下行壓力，料兩會不設量化目標

《經濟通通訊社１７日專訊》受新冠肺炎疫情影響，中國２０２０年一季度ＧＤＰ同比下滑

６﹒８％，為１９９２年發布季度ＧＤＰ增速數據以來的最低點，也低於此前的市場預期。由於

各地在一季度採取了嚴格的隔離措施以控制病毒傳播，服務業受到的影響最為嚴重，第三產業增

加值同比萎縮９﹒６％。同時，限工限產措施亦導致第二產業增加值同比下降５﹒２％。不過，

伴隨國內疫情得到控制，復工復產進程在３月份開始加速，當月的經濟活動數據，包括工業增加

值，固定資產投資和社會消費品零售等指標較前兩個月都有顯著改善。



＊海外及中國經濟仍受壓，關鍵在疫苗和藥物的成功研發＊



摩根資產管理全球市場策略師朱超平發表評論報告指出，未來的增長前景將在很大程度上取

決於疫情在中國以外地區的變化和防控措施的進展，包括疫苗和藥物研發的情況。目前來看，中

國的增長前景仍然面臨下行壓力。

在外需方面，由於歐美主要國家仍然保持嚴格的隔離措施，中國的出口增長面臨繼續走弱的

壓力。在內需方面，出於對二次爆發的顧慮，國內的部分服務行業，如體育賽事和電影院線，五

月份或仍難以恢復營業，這對增長亦會造成一定影響。不過，上行風險亦在上升，若在治療手段

方面獲得突破，海外或將迅速迎來經濟活動復蘇的拐點，也有助於提升中國經濟反彈的速度。



＊股票目前估值具吸引力，科技、醫藥企業中短期有望獲增長＊



在政策方面，針對經濟下行風險，中國的貨幣和財政政策仍然處於逐漸寬鬆的過程中。人行

可能根據經濟數據對其政策進行相應調整，繼續通過下調ＭＬＦ利率和定向寬鬆的措施支持實體

經濟的融資需要。受到貨幣寬鬆的支持，政府融資條件明顯改善，有助於穩定基建投資的增長速

度。面對較高的不確定性，在延後召開的兩會期間可能不會設定明確的量化增長目標，而代之以

「保持就業穩定」這樣的定性表述，以加強政策的靈活性。

在市場維持波動的環境中，投資者仍然需要保持多元化和均衡配置以應對市場風險。債券資

產將繼續從國內外的寬鬆政策中獲益，尤其當海外國債收益率降至０，中國的國債和政策性金融

債將繼續受到海外長期資金的青睞，有穩定的增長空間。

在股票方面，當前的估值水平對長期投資者具有吸引力，並且科技、醫藥和必需消費等行業

的優質企業在疫情中也獲得了中短期業績的增長，投資者可以選擇基本面穩健的上市公司進行長

期布局。（ｊｔ）

