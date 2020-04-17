【經濟失速】內地首季ＧＤＰ降６﹒８％首錄萎縮，工業率先回暖

《經濟通通訊社記者李菲１７日報道》新冠病毒肺炎年初爆發，至今已對中國和環球經濟造

成劇烈衝擊，市場高度關注的首季宏觀經濟數據，國家統計局今早揭盅，經初步核算，首季國內

生產總值２０６５０４億元（人民幣．下同），同比下降６﹒８％，為１９９２年有紀錄以來首

次負增長，表現更較《路透》預測首季ＧＤＰ按年萎縮６﹒５％、《彭博》預測跌６﹒５％為差

。



＊年度經濟目標仍沒確定＊



國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇表示，隨著復工復產加快統籌推進

，更大力度的政策不斷的出台。實際上二季度會表現會更好，這是一個基本趨勢。如果全球疫情

控制的比較好，那麼下半年應該會比上半年明顯的更好。

至於中國是否下調年度經濟目標？他回應稱，按照慣例，中國每年主要經濟社會發展目標都

在兩會期間的政府工作報告中向社會公布，為有效防控疫情，今年兩會推遲，所以目前還不知道

具體情況。



＊３月工業增加值降幅顯著收窄，汽車製造業仍低迷＊



統計局沒對ＧＤＰ首現負增長特別解讀，惟強調統籌疫情防控和經濟社會發展成效顯著，３

月份主要經濟指標降幅明顯收窄。

３月工業增加值同比下跌１﹒１％，大幅好於市場預期的下跌７﹒３％，降幅較１－２月收

窄１２﹒４％，環比增長３２﹒１３％。首季工業增加值同比下跌８﹒４％。分行業看，３月

４１個大類行業中僅有１６個行業增加值保持同比增長。其中，在「新基建」概念引領下，計算

機、通信和其他電子設備製造業增長９﹒９％表現最佳；而市場關注的汽車製造業，３月工業增

加值下降２２﹒４％表現最差。數據顯示，當月汽車生產１４６﹒１萬輛，下降４３％；其中，

新能源汽車６﹒４萬輛，下降４３﹒９％。



＊固定投資、消費零售均報跌及遜預期＊



１－３月份，全國固定資產投資８４１４５億元，同比下降１６﹒１％，降幅比１－２月份

收窄８﹒４個百分點，惟遜於預期的跌１５﹒１％。其中，民間固定資產投資４７８０４億元，

下降１８﹒８％，降幅收窄７﹒６個百分點。環比速度看，３月固定資產投資增長６﹒０５％。

３月份，社會消費品零售總額２６４５０億元，同比下降１５﹒８％，降幅比１－２月份收

窄４﹒７個百分點，遜於市場預期跌１０％。其中，除汽車以外的消費品零售額２３８４１億元

，下降１５﹒６％。首季社會消費品零售總額７８５８０億元，同比名義下降１９％。

毛盛勇指，隨著生產生活秩序逐步恢復正常，前期壓抑的一些消費會得到一些回補，中國的

消費潛力是巨大的。



＊首季商品房銷售額降２４﹒７％跌幅收窄＊



１－３月，全國房地產開發投資２１９６３億元，同比下降７﹒７％，降幅比１－２月份收

窄８﹒６個百分點。其中，住宅投資１６０１５億元，下降７﹒２％，降幅收窄８﹒８個百分點

。

期內，商品房銷售面積２１９７８萬平方米，同比下降２６﹒３％，降幅比１－２月份收窄

１３﹒６個百分點。其中，住宅銷售面積下降２５﹒９％，辦公樓銷售面積下降３６﹒２％，商

業營業用房銷售面積下降３５﹒１％。商品房銷售額２０３６５億元，下降２４﹒７％，降幅比

１－２月份收窄１１﹒２個百分點。其中，住宅銷售額下降２２﹒８％，辦公樓銷售額下降

３６﹒８％，商業營業用房銷售額下降３９﹒８％。



＊居民實際收入同比降３﹒９％，就業壓力仍較大＊



值得關注的是，一季度，全國居民人均可支配收入８５６１元，同比名義增長０﹒８％，但

扣除價格因素實際下降３﹒９％。數據又顯示，首季全國城鎮新增就業人員２２９萬人，截至３

月全國城鎮調查失業率為５﹒９％，比２月份下降０﹒３個百分點；３１個大城市城鎮調查失業

率為５﹒７％，與上月持平。

針對３月全國城鎮調查失業率降至５﹒９％，毛盛勇表示，一季度，主要經濟指標明顯下滑

，但是也看到，３月份主要經濟指標呈現回升勢頭，降幅明顯收窄。就業形勢總體是平穩的，但

就業壓力仍然比較大，特別是後期隨著經濟下行的壓力。重點群體，比如農村外出務工人員、大

學生的就業壓力仍比較大。

