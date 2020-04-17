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17/04/2020 12:08

【經濟失速】內地首季ＧＤＰ降６﹒８％首錄萎縮，工業率先回暖

　　《經濟通通訊社記者李菲１７日報道》新冠病毒肺炎年初爆發，至今已對中國和環球經濟造
成劇烈衝擊，市場高度關注的首季宏觀經濟數據，國家統計局今早揭盅，經初步核算，首季國內
生產總值２０６５０４億元（人民幣．下同），同比下降６﹒８％，為１９９２年有紀錄以來首
次負增長，表現更較《路透》預測首季ＧＤＰ按年萎縮６﹒５％、《彭博》預測跌６﹒５％為差


＊年度經濟目標仍沒確定＊

　　國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇表示，隨著復工復產加快統籌推進
，更大力度的政策不斷的出台。實際上二季度會表現會更好，這是一個基本趨勢。如果全球疫情
控制的比較好，那麼下半年應該會比上半年明顯的更好。
　　至於中國是否下調年度經濟目標？他回應稱，按照慣例，中國每年主要經濟社會發展目標都
在兩會期間的政府工作報告中向社會公布，為有效防控疫情，今年兩會推遲，所以目前還不知道
具體情況。

＊３月工業增加值降幅顯著收窄，汽車製造業仍低迷＊

　　統計局沒對ＧＤＰ首現負增長特別解讀，惟強調統籌疫情防控和經濟社會發展成效顯著，３
月份主要經濟指標降幅明顯收窄。
　　３月工業增加值同比下跌１﹒１％，大幅好於市場預期的下跌７﹒３％，降幅較１－２月收
窄１２﹒４％，環比增長３２﹒１３％。首季工業增加值同比下跌８﹒４％。分行業看，３月
４１個大類行業中僅有１６個行業增加值保持同比增長。其中，在「新基建」概念引領下，計算
機、通信和其他電子設備製造業增長９﹒９％表現最佳；而市場關注的汽車製造業，３月工業增
加值下降２２﹒４％表現最差。數據顯示，當月汽車生產１４６﹒１萬輛，下降４３％；其中，
新能源汽車６﹒４萬輛，下降４３﹒９％。

＊固定投資、消費零售均報跌及遜預期＊

　　１－３月份，全國固定資產投資８４１４５億元，同比下降１６﹒１％，降幅比１－２月份
收窄８﹒４個百分點，惟遜於預期的跌１５﹒１％。其中，民間固定資產投資４７８０４億元，
下降１８﹒８％，降幅收窄７﹒６個百分點。環比速度看，３月固定資產投資增長６﹒０５％。
　　３月份，社會消費品零售總額２６４５０億元，同比下降１５﹒８％，降幅比１－２月份收
窄４﹒７個百分點，遜於市場預期跌１０％。其中，除汽車以外的消費品零售額２３８４１億元
，下降１５﹒６％。首季社會消費品零售總額７８５８０億元，同比名義下降１９％。
　　毛盛勇指，隨著生產生活秩序逐步恢復正常，前期壓抑的一些消費會得到一些回補，中國的
消費潛力是巨大的。

＊首季商品房銷售額降２４﹒７％跌幅收窄＊

　　１－３月，全國房地產開發投資２１９６３億元，同比下降７﹒７％，降幅比１－２月份收
窄８﹒６個百分點。其中，住宅投資１６０１５億元，下降７﹒２％，降幅收窄８﹒８個百分點

　　期內，商品房銷售面積２１９７８萬平方米，同比下降２６﹒３％，降幅比１－２月份收窄
１３﹒６個百分點。其中，住宅銷售面積下降２５﹒９％，辦公樓銷售面積下降３６﹒２％，商
業營業用房銷售面積下降３５﹒１％。商品房銷售額２０３６５億元，下降２４﹒７％，降幅比
１－２月份收窄１１﹒２個百分點。其中，住宅銷售額下降２２﹒８％，辦公樓銷售額下降
３６﹒８％，商業營業用房銷售額下降３９﹒８％。

＊居民實際收入同比降３﹒９％，就業壓力仍較大＊

　　值得關注的是，一季度，全國居民人均可支配收入８５６１元，同比名義增長０﹒８％，但
扣除價格因素實際下降３﹒９％。數據又顯示，首季全國城鎮新增就業人員２２９萬人，截至３
月全國城鎮調查失業率為５﹒９％，比２月份下降０﹒３個百分點；３１個大城市城鎮調查失業
率為５﹒７％，與上月持平。
　　針對３月全國城鎮調查失業率降至５﹒９％，毛盛勇表示，一季度，主要經濟指標明顯下滑
，但是也看到，３月份主要經濟指標呈現回升勢頭，降幅明顯收窄。就業形勢總體是平穩的，但
就業壓力仍然比較大，特別是後期隨著經濟下行的壓力。重點群體，比如農村外出務工人員、大
學生的就業壓力仍比較大。

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