【人行操作】人行逆回購１２連停，今有２０００億元ＭＬＦ到期

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量出於合理充裕水平，
今日不開展逆回購操作，為逆回購連續第１２日暫停。
人行於本周三（１５日）開展１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作１０００億元（人民幣．
下同），中標利率下調２０基點至２﹒９５％，上次為３﹒１５％。而今日將有
２０００億元ＭＬＦ到期，暫未知人行會否再另行續做。（ｗｌ）
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