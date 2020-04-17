【人行操作】人行逆回購１２連停，今有２０００億元ＭＬＦ到期

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量出於合理充裕水平，

今日不開展逆回購操作，為逆回購連續第１２日暫停。

人行於本周三（１５日）開展１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作１０００億元（人民幣．

下同），中標利率下調２０基點至２﹒９５％，上次為３﹒１５％。而今日將有

２０００億元ＭＬＦ到期，暫未知人行會否再另行續做。（ｗｌ）

