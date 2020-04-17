【聚焦人幣】人幣外匯貨幣掉期等交易產品下周增外幣浮動利率類型

《經濟通通訊社１７日專訊》中國外匯交易中心擬於下周一（２０日）起在銀行間外匯市場
貨幣掉期等交易品種新增外幣浮動利率類型人民幣外匯貨幣掉期交易、外幣對貨幣掉期交易和外
幣利率互換交易產品中新增外幣浮動利率類型：美元增加美元擔保隔夜融資利率（ＳＯＦＲ）和
境內美元同業拆放參考利率（ＣＩＲＯＲ）；英鎊增加英鎊隔夜指數平均值（ＳＯＮＩＡ）；歐
元增加歐元短期利率（ＥＳＴＥＲ）；日元增加東京隔夜平均利率（ＴＯＮＡＲ）。（ｗｌ）
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