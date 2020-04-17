【數據解讀】光銀：首季消費與投資超預期下滑，全球疫情拖累外貿

《經濟通通訊社１７日專訊》新冠肺炎疫情的突然襲擊，讓中國經濟一季度同比下降

６﹒８％，出現有記錄以來首次負增長。光大銀行金融市場部分析師周茂華指出，季度宏觀經濟

數據「悲中有喜」，經濟最困難階段正在過去。新冠疫情及防控措施對消費、投資、外貿整個經

濟活動都造成不同程度衝擊，其中，消費與投資超預期下滑是一季度經濟的最大拖累，而從一季

度進出口整體好於預期，疫情對外貿影響整體偏有限。

周茂華認為，國內經濟整體走勢介於「Ｖ」型與「Ｕ」型之間，曲線略平緩。主要是疫情並

未實質衝擊國內潛在增長率，就業市場穩定，國內及時出台逆周期調控政策，這些政策均有助於

提振國內消費與投資，目前，國內工業製造業整體復工復產率超過八成以上，樓市、汽車及零售

餐飲方面也出現明顯回暖，國內加碼基建、新基建投資，消費與投資對經濟貢獻９成以上，二者

為經濟復蘇提供強勁動能。

但疫情蔓範圍、持續時間及其對經濟衝擊均超預期，全球疫情拐點仍未到，由於缺乏特效藥

，國內防疫仍不能放鬆，這繼續對中國內需與外需均造成不同程度拖累，國內居民在出行、餐飲

等接觸式消費方面仍謹慎；受疫情影響，二季度歐美等海外經濟體料陷入深度衰退，不可避免對

中國外貿構成拖累。（ｗｌ）

