【數據解讀】中海晟融：預計４月出口超預期下降，次季經濟難Ｖ彈

《經濟通通訊社１７日專訊》新冠肺炎疫情的突然襲擊，讓中國經濟一季度同比下降

６﹒８％，出現有記錄以來首次負增長。中海晟融經濟學家張一發表報告認為，首季經濟增速符

合預期，從投資和消費的數據看，如無３月份出口的相對穩健，降幅可能會更大。這從另一角度

說明，未來預期不穩並疊加行為慣性形成，即使加快復工復產，需求缺口也很難短期內得到彌補

。

考慮到出口的穩健一定程度上是進口商補庫存所導致，而境外疫情仍處於高峰期，預計４月

份出口將會超預期下降，疊加消費仍有可能低迷，而政策對衝只能實現邊際遞增，很難彌補巨大

的缺口，經濟難以在二季度出現「Ｖ」形反彈。



＊防止房企大規模倒閉進一步衝擊就業市場＊



張一指出，新增就業２２９萬人，數據令人振奮。但要關注目前存量就業受到的影響，尤其

是自主就業、農民工等人群受到的衝擊狀況，對此應有清醒認識。當務之急，政策並非要過多地

刺激房地產，而是要對房地產企業融資邊際寬鬆，防止房企大規模倒閉進一步衝擊就業市場。

目前，政策已經出台了一系列對衝措施，這些措施也起到了較好的效果，但對於實體經濟不

振而資本利得沒有減少的狀況並沒有過多關注。當務之急，並非要拉動經濟增長多少，保持存量

經濟穩定，不出現大規模企業倒閉，維持住經濟的造血功能，應是當前經濟政策的重中之重。（

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