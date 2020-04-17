【數據解讀】中原銀行：內地經濟大概率ＮＩＫＥ型緩慢、微弱復蘇

《經濟通通訊社１７日專訊》新冠肺炎疫情的突然襲擊，讓中國經濟一季度同比下降

６﹒８％，出現有記錄以來首次負增長。中原銀行首席經濟學家王軍表示，一季度ＧＤＰ顯然是

改革開放以來最嚴重的一次經濟衰退，屬於中等程度的衰退，基本符合之前大家的預期，但是各

項指標３月份表現明顯較２月份有所改善，尤其是供應端明顯強於需求端，工業增加值３月非常

輕微的下滑，表明前期促進復工復產的效果顯著，供應端開始尋求恢復。

需求不足是當前最為突出的矛盾和問題。受全球疫情蔓延導致的全球經濟大停擺的影響，二

季度中國經濟增速可能仍將徘徊在零至較低正增長之間，全年經濟增速可能在３－５％之間。未

來中國的復蘇之路艱難曲折，未必會如之前大多數機構所預測的那樣樂觀，可能既不會是Ｖ型，

也不會是Ｕ型，大概率是ＮＩＫＥ型的緩慢、微弱復蘇。



＊次季經濟不排除有爆發「明斯基時刻」的可能＊



王軍指出，隨著時間的推移和疫情逐步受控，總需求不足的問題將成為經濟復蘇道路上最大

的攔路虎。未來的經濟復蘇走勢主要取決於：國際上全球疫情何時得到有效控制、拐點何時出現

，二是「去全球化」甚至「去中國化」傾向是否真正能成氣候、供應鏈重構的程度與進程；國內

主要是看中國一攬子宏觀政策的力度究竟有多大，降準降息是否仍是選項，特別是存款基準利率

是否會下降？力度大，經濟復蘇快一些，但後遺症也多一些；力度小，復蘇得就會慢一些。

報告強調，二季度中國經濟仍面臨多重風險點，不排除有爆發「明斯基時刻」的可能（註：

「明斯基時刻」指在信貸周期或者景氣循環中，資產價格的大幅下跌），具體而言，二季度乃至

２０２０全年，中國經濟恐將面臨如下六大連鎖衝擊：一是小微企業、出口企業破產倒閉及其對

就業帶來的衝擊；二是疫情蔓延對全球和中國供應鏈順暢運轉的持續衝擊；三是股市仍有可能面

臨第三波衝擊；四是房地產銷售和價格下跌引發的連鎖衝擊；五是經貿摩擦再次升級乃至加劇的

衝擊；六是疫情出現反復或反彈的衝擊。（ｗｌ）

