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17/04/2020 17:44

【新冠肺炎】外交部：美方炒作病毒來源目的是把水攪渾

　　《經濟通通訊社１７日專訊》針對美國務卿蓬佩奧稱「病毒起源於中國武漢且武漢病毒研究
所離海鮮市場只有幾英里遠」的有關言論，中國外交部發言人趙立堅今日表示，幾天前美方有人
指責中方沒有及時向美方通報疫情信息，現在又炒作病毒來源問題，影射病毒源與武漢病毒研究
所有關。明眼人一看便知，其目的是要把水攪渾，轉移視線，推卸責任。病毒溯源是一個嚴肅的
科學問題，需要聽取和尊重科學、專業的意見。（ｗｌ）

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