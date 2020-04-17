【聚焦數據】中國首季ＧＤＰ同比下降６﹒８％，首錄負增長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，初步核算，一季度國內
生產總值２０６５０４億元（人民幣．下同），按可比價格計算，同比下降６﹒８％。《路透》
早前綜合機構預測顯示，預計首季ＧＤＰ按年萎縮６﹒５％，為１９９２年有紀錄以來首次負增
長。
分產業看，第一產業增加值１０１８６億元，下降３﹒２％；第二產業增加值７３６３８億
元，下降９﹒６％；第三產業增加值１２２６８０億元，下降５﹒２％。
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