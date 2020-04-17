【聚焦數據】內地３月工業增加值跌幅收窄至１﹒１％，優預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，３月工業增加值同比下

跌１﹒１％，大幅好於市場預期的下跌７﹒３％，降幅較１－２月收窄１２﹒４％，環比增長

３２﹒１３％。首季工業增加值同比下跌８﹒４％。

分三大門類看，３月份，採礦業增加值同比增長４﹒２％，１ ２月份為下降６﹒５％；製

造業下降１﹒８％，降幅收窄１３﹒９個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業下降

１﹒６％，降幅收窄５﹒５個百分點。

分經濟類型看，３月份，國有控股企業增加值同比下降２﹒５％；股份制企業下降

０﹒２％，外商及港澳台商投資企業下降５﹒４％；私營企業下降０﹒５％。



＊首季汽車製造業工業增加值同比降２２﹒４％，汽車產量跌４３％＊



分行業看，３月份，４１個大類行業中有１６個行業增加值保持同比增長。農副食品加工業

下降４﹒８％，紡織業下降５﹒５％，化學原料和化學製品製造業增長０﹒７％，非金屬礦物製

品業下降４﹒５％，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長４﹒１％，有色金屬冶煉和壓延加工業增長

２﹒８％，通用設備製造業下降５﹒４％，專用設備製造業下降２﹒２％，汽車製造業下降

２２﹒４％，鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業增長０﹒５％，電氣機械和器材製造

業下降０﹒４％，計算機、通信和其他電子設備製造業增長９﹒９％，電力、熱力生產和供應業

下降１﹒７％。

分產品看，３月份，６１２種產品中有２２７種產品同比增長。十種有色金屬４８３萬噸，

同比增長１﹒６％；平板玻璃７８３３萬重量箱，增長０﹒５％；集成電路２１２億塊，增長

２０﹒０％；鋼材９８８８萬噸，下降０﹒１％；水泥１４７８５萬噸，下降１８﹒３％；乙烯

１７３萬噸，下降１﹒４％；汽車１４６﹒１萬輛，下降４３﹒０％，其中，新能源汽車６﹒４

萬輛，下降４３﹒９％；發電量５５２５億千瓦時，下降４﹒６％；原油加工量５００４萬噸，

下降６﹒６％。

３月份，工業企業產品銷售率為９５﹒０％，比上年同月下降４﹒１個百分點；工業企業實

現出口交貨值１０３０７億元人民幣，同比名義增長３﹒１％。

