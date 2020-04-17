【聚焦數據】首季全國固定資產投資跌１６﹒１％，遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，１ ３月份，全國固定

資產投資（不含農戶）８４１４５億元（人民幣．下同），同比下降１６﹒１％，降幅比１ ２

月份收窄８﹒４個百分點，惟遜於預期的跌１５﹒１％。其中，民間固定資產投資４７８０４億

元，下降１８﹒８％，降幅收窄７﹒６個百分點。從環比速度看，３月份固定資產投資（不含農

戶）增長６﹒０５％。

分產業看，第一產業投資１６４３億元，同比下降１３﹒８％，降幅比１ ２月份收窄

１１﹒８個百分點；第二產業投資２５２５３億元，下降２１﹒９％，降幅收窄６﹒３個百分點

；第三產業投資５７２４９億元，下降１３﹒５％，降幅收窄９﹒５個百分點。



＊工業投資同比降２１﹒１％，基礎設施投資降１９﹒７％＊



第二產業中，工業投資同比下降２１﹒１％，降幅比１ ２月份收窄６﹒４個百分點。其中

，採礦業投資下降３﹒２％，降幅收窄０﹒６個百分點；製造業投資下降２５﹒２％，降幅收窄

６﹒３個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業投資增長２﹒０％，１ ２月份為下降６

﹒４％。

第三產業中，基礎設施投資（不含電力、熱力、燃氣及水生產和供應業）同比下降

１９﹒７％，降幅比１ ２月份收窄１０﹒６個百分點。其中，水利管理業投資下降

１３﹒６％，降幅收窄１４﹒９個百分點；公共設施管理業投資下降２０﹒５％，降幅收窄

１１﹒６個百分點；道路運輸業投資下降１７﹒５％，降幅收窄１１﹒４個百分點；鐵路運輸業

投資下降２８﹒６％，降幅收窄３﹒１個百分點。

分登記注冊類型看，內資企業投資同比下降１６﹒３％，降幅比１ ２月份收窄８﹒５個百

分點；港澳台商企業投資下降１３﹒０％，降幅收窄１０﹒４個百分點；外商企業投資下降

９﹒０％，降幅收窄７﹒０個百分點。

