【聚焦數據】內地３月社會消費品零售總額跌１５﹒８％，遜預期

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，３月份，社會消費品零

售總額２６４５０億元（人民幣．下同），同比下降１５﹒８％（扣除價格因素實際下降

１８﹒１％，以下除特殊說明外均為名義增長），降幅比１ ２月份收窄４﹒７個百分點，遜於

市場預期跌１０％。其中，除汽車以外的消費品零售額２３８４１億元，下降１５﹒６％。

１ ３月份，社會消費品零售總額７８５８０億元，同比名義下降１９﹒０％。其中，除汽

車以外的消費品零售額７２２５４億元，下降１７﹒７％。

按經營單位所在地分，３月份，城鎮消費品零售額２２９７４億元，同比下降１５﹒９％，

降幅比１ ２月份收窄４﹒８個百分點；鄉村消費品零售額３４７６億元，下降１５﹒１％，降

幅比１ ２月份收窄３﹒９個百分點。１ ３月份，城鎮消費品零售額６７８５５億元，同比下

降１９﹒１％；鄉村消費品零售額１０７２５億元，下降１７﹒７％。

按消費類型分，３月份，商品零售２４６１８億元，同比下降１２﹒０％，降幅比１ ２月

份收窄５﹒６個百分點；餐飲收入１８３２億元，下降４６﹒８％，降幅比１ ２月份擴大

３﹒７個百分點。１ ３月份，商品零售７２５５３億元，同比下降１５﹒８％；餐飲收入

６０２６億元，下降４４﹒３％。

按零售業態分，１ ３月份限額以上零售業單位中的超市零售額同比增長１﹒９％，百貨店

、專業店和專賣店分別下降３４﹒９％、２４﹒７％和２８﹒７％。



＊首季全國網上零售額同比降０﹒８％＊



１ ３月份，全國網上零售額２２１６９億元，同比下降０﹒８％，降幅比１ ２月份收窄

２﹒２個百分點。其中，實物商品網上零售額１８５３６億元，增長５﹒９％，佔社會消費品零

售總額的比重為２３﹒６％；在實物商品網上零售額中，吃類和用類商品分別增長３２﹒７％和

１０﹒０％，穿類商品下降１５﹒１％。

