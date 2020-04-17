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17/04/2020 10:00

【聚焦數據】內地３月社會消費品零售總額跌１５﹒８％，遜預期

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局公布，３月份，社會消費品零
售總額２６４５０億元（人民幣．下同），同比下降１５﹒８％（扣除價格因素實際下降
１８﹒１％，以下除特殊說明外均為名義增長），降幅比１　２月份收窄４﹒７個百分點，遜於
市場預期跌１０％。其中，除汽車以外的消費品零售額２３８４１億元，下降１５﹒６％。
　　１　３月份，社會消費品零售總額７８５８０億元，同比名義下降１９﹒０％。其中，除汽
車以外的消費品零售額７２２５４億元，下降１７﹒７％。
　　按經營單位所在地分，３月份，城鎮消費品零售額２２９７４億元，同比下降１５﹒９％，
降幅比１　２月份收窄４﹒８個百分點；鄉村消費品零售額３４７６億元，下降１５﹒１％，降
幅比１　２月份收窄３﹒９個百分點。１　３月份，城鎮消費品零售額６７８５５億元，同比下
降１９﹒１％；鄉村消費品零售額１０７２５億元，下降１７﹒７％。
　　按消費類型分，３月份，商品零售２４６１８億元，同比下降１２﹒０％，降幅比１　２月
份收窄５﹒６個百分點；餐飲收入１８３２億元，下降４６﹒８％，降幅比１　２月份擴大
３﹒７個百分點。１　３月份，商品零售７２５５３億元，同比下降１５﹒８％；餐飲收入
６０２６億元，下降４４﹒３％。
　　按零售業態分，１　３月份限額以上零售業單位中的超市零售額同比增長１﹒９％，百貨店
、專業店和專賣店分別下降３４﹒９％、２４﹒７％和２８﹒７％。

＊首季全國網上零售額同比降０﹒８％＊　

　　１　３月份，全國網上零售額２２１６９億元，同比下降０﹒８％，降幅比１　２月份收窄
２﹒２個百分點。其中，實物商品網上零售額１８５３６億元，增長５﹒９％，佔社會消費品零
售總額的比重為２３﹒６％；在實物商品網上零售額中，吃類和用類商品分別增長３２﹒７％和
１０﹒０％，穿類商品下降１５﹒１％。

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