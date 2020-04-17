【ＦＯＣＵＳ】ＧＤＰ告負增小康逆風，瑞德西韋研發更添遐想

【ＦＯＣＵＳ】中國最高層「確保實現」全面小康社會目標所面臨的逆風級數，終於隨首季

ＧＤＰ數據揭盅而得以量化－－同比負增長６﹒８％（市場：－６﹒５％）。據坊間估算，要如

期完成十八大確立的「翻一番」宏圖，今年ＧＤＰ增速至少須達５﹒５％左右。

跟小心翼翼嘗試重啟經濟的美歐不同，內地復工率現時已高達八九成，惟仍直面兩大風險：

一是內外需求急凍，令經濟迅速反彈機會成疑；二是無症狀感染者及境外病例倒灌，可能的第二

波疫情。而就在中國ＧＤＰ數據公布前，花旗國傳來瑞德西韋對新冠肺炎病人具療效的消息，刺

激道期飆升逾８００點，後續影響或不容忽視。



＊居民錢包縮水，內外需求齊急凍＊



國家統計局周五（１７日）公布，逾半時間舉國堅壁清野的一季度，ＧＤＰ增速錄

１９９２年有記錄以來首次萎縮，－６﹒８％的幅度遜於市場預期中值的－６﹒５％。

其中，消費、固定資產投資分別重挫１９％及１６﹒１％，雙雙差過預期的－１２﹒５％及

－１５﹒１％；工業增加值同縮８﹒４％，惟３月降幅收窄至１﹒１％，好於市場預期的

－７﹒３％。

值得留意的是，首季城鎮居民人均可支配收入錄實際下降３﹒９％，較２０１９全年增長５

％大幅惡化；另據人行較早時公布，首季住戶存款大增６﹒４７萬億元，相當於去年全年進帳的

逾三分二，顯示居民錢包縮水，積谷防飢不敢花錢。

疊加海外訂單因歐美封鎖潮大減，即使內地生產活動已全面重啟（規模以上工業企業平均開

工率高達９９％、中小企業復工率亦有８４％），但經濟增速能否在第二季迅速反彈仍存在極大

不確定性。工信部甚至預警指，已復工復產的企業不排除再次減產停產。

除了內外需求急凍，內地經濟面臨的第二大風險則是可能的第二波疫情。錄得大量輸入個案

的黑龍江綏芬河市，上周即宣布再度封城並關閉與俄羅斯接壤的邊境陸路口岸；而自國家衛健委

３月３１日起開始公布無症狀感染者人數，半個多月已累計逾７０００例。



＊花旗國臨床實驗傳捷報，道期飆＊



據英國醫學期刊ＢＭＪ，或有高達７８％的新冠肺炎病人屬無症狀（鍾南山指約五成無症狀

感染者無發燒），意味病毒更防不勝防。當人群厭惡心理、保持社交距離、戴口罩成為常態，對

消費支出貢獻ＧＤＰ分別逾５７％、６８％的的中國、美國而言，都非好消息 。

不過，所謂「至暗時，方見光」，就在中國ＧＤＰ數據公布前，花旗國傳來生物科技公司吉

利德（Ｇｉｌｅａｄ）所製瑞德西韋對新冠肺炎病人具療效的消息，刺激道期飆升逾８００點。

據醫學新聞網站ＳＴＡＴ引述芝加哥大學醫學院數據，１２５名新冠肺炎患者經採用第三階段瑞

德西韋臨床處方後，大部分不到一周都獲安排出院，只有兩人死亡。

原為治療埃博拉病毒而研發的瑞德西韋，因療效不彰在第二期臨床實驗時即已中止，實則是

從未正式上市的「未完成藥」，不過就被各國廣泛以「老方新用」方式用於新冠病毒。跟花旗國

取得進展相比，內地的兩項有關瑞德西韋的重症組臨床實驗則已於周三（１５日）終止，因「無

法招募合格患者」。

由於無論治療藥物還是疫苗的研發，都須經過隨機、對照、雙盲的臨床實驗，確診病例降至

地量的中國，相比仍處疫情高感染階段的歐美，理論上說可謂「輸在起跑線」上。全球現時為「

中國製」口罩爭崩頭的場景未來會否因藥物、疫苗「海外製」而現反轉？後續遐想無限。

