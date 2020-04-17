【新冠肺炎】澳門連續８天無新增確診，政府呼籲非必要勿跨境流動

《經濟通通訊社１７日專訊》澳門仁伯爵綜合醫院醫務主任羅奕龍昨天（１６日）表示，自
４月９日起，連續８天澳門無新增新型肺炎確診個案，累計４５名確診病人，出院人數共１６例
。而正住院的２９名確診患者中，１名為重症、２８名為輕症。同時，第１８例患者情況進一步
好轉，已停用氧氣，其他患者均沒有發熱，無呼吸困難，情況良好。
羅奕龍重申，因應世界各地疫情嚴重，政府現時呼籲市民如非必要不要跨境流動，當局不會
因居民出行需要而發出核酸檢測證明。（ｃｌ）
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