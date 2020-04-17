【企業盈警】澳至尊（０２０３１）料全年純利顯著減少

《經濟通通訊社１７日專訊》澳至尊（０２０３１）公布，預期截至３月３１日年度純利較
去年同期純利約３１２１萬元顯著減少。
該集團指，純利下跌主因自去年６月起香港社會動蕩及新型冠狀病毒病自今年１月於香港爆
發，不利地削弱整體零售狀況而令銷售額下跌所致。該集團一直密切觀察市場狀況及疫情發展，
並採取嚴謹成本控制及其他審慎措施以應對不穩定營商環境。
該集團預期於６月底公布業績。（ｗｈ）
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