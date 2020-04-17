【企業盈喜】山東黃金（０１７８７）料第一季純利升最多６８％

《經濟通通訊社１７日專訊》山東黃金（０１７８７）（滬：６００５４７）公布，預期截
至３月３１日止第一季純利按年上升４０％至６８％，即介乎５億元至６億元人民幣。
該集團指，純利上升主因受世界主要經濟體經濟下行、全球貨幣寬鬆和美股暴跌等因素影響
，在避險需求下，今年以來國際金價追溯調整後大幅上漲，該集團適時組織黃金銷售，自產黃金
銷售毛利增幅較大，利潤錄較好增長。
該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）
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