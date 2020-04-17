《日入而息》中國首季經濟降６﹒８％首錄負增長，港股升３７３點

《今天重點》﹡中國首季ＧＤＰ同比下降６﹒８％，首錄負增長；內地３月工業增加值跌幅

收窄至１﹒１％，優預期；內地３月社會消費品零售總額跌１５﹒８％，遜

預期；首季全國固定資產投資跌１６﹒１％，遜預期；首季全國居民名義收

入同比略增，實際降３﹒９％；首季全國商品房銷售額跌２４﹒７％，降幅

收窄

﹡張建宗稱抗疫措施規模史無前例，但政府財政依然穩健；第二輪抗疫基金撥

款極重要，冀議員盡快通過

﹡梁君彥對內會未選出主席感失望，籲議員恢復議會運作

﹡本港今日新增４宗確診，食衛局指疫情有初步回落跡象

﹡金管局聯同銀行業推出企業客戶「預先批核還息不還本」計劃；中銀香港指

支持預先批核還息不還本計劃，４月底前通知合資格客戶

﹡鴨脷洲海旁道住宅地將於下周五招標，５月２２日截標

﹡中原ＣＣＬ按周跌０﹒３２％，連跌三周調整未結束



《即日市況》﹡憧憬白宮重啟經濟方案，港股收升３７３點報２４３８０點



《深滬股市》﹡重磅數據出台滬指穩過渡，收升０﹒７％周漲１﹒５％



《美元匯價》﹡澳元短線０﹒６２－０﹒６５波動機會較大；歐元最新報１﹒０８４４╱

４７，日圓最新報１０７﹒７１╱７４



《公司業績》﹡金沙中國（０１９２８）不建議派發２０１９年度末期股息

﹡中國鐵塔（００７８８）首季純利１４﹒５２億元人民幣，按年升１３％

﹡當代置業（０１１０７）去年多賺３９﹒２％，末期息派３﹒５５仙



《公司資訊》﹡港交所（００３８８）將如期舉行股東周年大會，並實施額外防疫措施

﹡小米及華為或在６月削台灣供應商訂單達三成

﹡佐丹奴（００７０９）首季銷售額大減３４﹒６％至８﹒４９億元

﹡亞洲速運（０８６２０）超購逾１９５倍，中間定價每股０﹒５元

﹡香港金融（００００７）終止收購馬達加斯加項目

﹡國泰航空（００２９３）據報全面關閉美國外站，全炒美國機組人員；國泰

發言人表示關閉駐美國機艙服務員外站是艱難決定，正與同事溝通

﹡華和控股（０９９３８）昨日遭洗倉：不知悉股份波動原因

﹡華潤醫藥（０３３２０）子公司高血壓藥通過中國國家藥監局一致性評價

﹡新疆新鑫礦業（０３８３３）有關陝西新鑫案件將於下月１２日開庭審理

﹡中國動向（０３８１８）第四季同店銷售按年錄中低單位數下降

﹡惠理集團（００８０６）３月資產總值按年跌３８﹒４％至１０９億美元

﹡中播控股（００４７１）智能駕駛技術取得突破，並提交了美國專利申請

﹡味千（００５３８）首季同店銷售增長率按年跌５６﹒４％

﹡報道指金沙集團（０１９２８）不派息，擬尋求收購機會



《國企紅籌》﹡首長四方（００７３０）與方圓金控合作搭建資產管理服務平台

﹡華電國際（０１０７１）首季發電量及上網電量均跌近１１％



《神州民企》﹡首季李寧（０２３３１）銷售點零售流水按年錄最多２０％高段下降



《中國要聞》﹡中國首季ＧＤＰ同比下降６﹒８％，首錄負增長

﹡內地３月工業增加值跌幅收窄至１﹒１％，優預期

﹡內地３月社會消費品零售總額跌１５﹒８％，遜預期

﹡首季全國固定資產投資跌１６﹒１％，遜預期

﹡首季全國居民名義收入同比略增，實際降３﹒９％

﹡首季全國商品房銷售額跌２４﹒７％，降幅收窄

﹡統計局表示一季度發電量同比降６﹒８％；一季度煤炭、原油、天然氣進口

量增加；全國３月城鎮調查失業率５﹒９％，環比稍跌；首季全國工業產能

利用率降至６７﹒３％；首季房地產投資跌７﹒７％；中國消費潛力巨大，

消費結構升級趨勢不可逆；料３月經濟回升態勢延續，二季度好於一季度；

就業形勢總體平穩，但就業壓力仍較大

﹡內地專家表示首季ＧＤＰ降６﹒８％屬中等程度，符預期

﹡任澤平稱加快新基建領銜的擴消費投資內需一攬子方案

﹡武漢周日起向所有在漢人員發放合共５億元消費券

﹡財政部等三部門：進一步加大創業擔保貸款貼息力度

﹡發改委表示拓寬軌道交通投融資渠道，鼓勵航空公司入股

﹡汕頭獲批建設綜合保稅區，發展國際貿易物流及出口加工

﹡人行逆回購１２連停，今有２０００億元ＭＬＦ到期

﹡中微公司表示將通過投資、併購等方式擴大市場覆蓋

﹡五大上市險企首季保費增４％，增速同比降６個百分點

﹡萬達近三年來首境內發債，今年到期債券規模逾３００億

﹡第三屆進博會已簽約面積達規劃六成

﹡內地非洲豬瘟恐復燃４月暫錄６例，４個案來自偷運豬

﹡外匯局表示３月銀行代客涉外收付款逆差，因外資沽股票；３月銀行結售匯

順差１８６億美元；中國外匯市場總體穩定，人民幣匯率相對穩健

﹡上海一季度網購交易額同比增１９﹒１％

﹡美國Ｎｅｗ Ｂａｌａｎｃｅ狀告紐巴倫獲賠千萬元

﹡傳改由中芯國際代工晶片避封殺，華為回應屬行業慣例

﹡華為聯合產業夥伴開ｏｐｅｎＥｕｌｅｒ峰會

﹡外匯局表示外債大規模去槓桿可能性小，外資恢復入股市；匯率彈性不斷增

強，匯巿有能力保持穩定運行

﹡拼多多表示零佣金、零年費政策將為商家節省逾８００億元

﹡全國人大常委會第十七次會議本月２６日至２９日舉行

﹡特斯拉３月中國汽車註冊量升至１１２８０輛創新高

﹡乘聯會料４月狹義乘用車零售１３９萬輛同比跌約８％

﹡數據顯示內地家電零售額首季大降３６％



《寶島快訊》﹡台股收漲２﹒３９％，報１０５９７﹒０４點



《其他消息》﹡立法會內會下午開會，仍未選出正副主席

﹡劉健儀稱上個會期內會正副主席可調動議程召開會議

﹡鄭若驊稱中央有權亦有責任對香港事件提出意見

﹡謝偉俊建議秘書處代主持內會或李慧琼退選重開提名

﹡金管局聯同銀行業推出企業客戶「預先批核還息不還本」計劃；金管局３月

共收到２４２宗銀行投訴個案

﹡張建宗稱抗疫措施規模史無前例，但政府財政依然穩健；第二輪抗疫基金撥

款極重要，冀議員盡快通過

﹡渣打已收到逾５００個百分百擔保特惠貸款計劃查詢

﹡物業管理業監管局聘任蕭如彬為行政總裁，下周一起生效

﹡梁君彥對內會未選出主席感失望，籲議員恢復議會運作

﹡鴨脷洲海旁道住宅地將於下周五招標，５月２２日截標

﹡鰂魚涌舊樓恆地太地申建商廈，城規會今審議

﹡中原表示４月上半月工商舖價量齊跌，料全月僅１２０宗；中原ＣＣＬ按周

跌０﹒３２％，連跌三周調整未結束

﹡深股通額度全日用近４６億元；滬股通額度全日用５７億元，陸股通淨流入

逾８６億元

﹡ＯｎｅＤｅｇｒｅｅ獲虛擬保險牌照，將推出寵物保險



《新冠肺炎》﹡本港今日新增４宗確診，食衛局指疫情有初步回落跡象

﹡食衛局表示不能以短期數字決定是否放寬限聚令

﹡海關呼籲市民馬上停用四款含菌量超標外科口罩

﹡全國昨新增確診２６例，境外輸入１５例，本土１１例

﹡武漢修正新冠肺炎死亡數，增１２９０人至３８６９死

﹡外交部表示美方炒作病毒來源目的是把水攪渾；武漢核增死亡及確診病例，

外交部表示從未隱瞞疫情

﹡澳門連續８天無新增確診，政府呼籲非必要勿跨境流動

﹡英外相指中英關係一去不返，法總統暗示中國隱瞞疫情

﹡中疾控主任高福稱中俄邊境疫情警報十分強烈

﹡何栢良促延限聚令，本港無病徵確診者較多３０歲以下

﹡邱騰華稱受資助口罩商須先向政府供貨，才可出售餘貨

﹡政府再批出五宗本地口罩生產線資助申請

﹡報道指連卡佛員工下月起１１個月減薪最多１８％

﹡施羅德為對抗新冠疫情，向兩家香港社會服務機構捐款

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