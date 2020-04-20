【企業盈警】第一信用金融料首季盈轉虧損約１４２０萬元

《經濟通通訊社２０日專訊》第一信用金融（０８２１５）基於現時可得資料，截至今年首
季預期錄未經審核擁有人應佔綜合虧損約１４２０萬元，而去年同期應佔綜合溢利則為約４３８
萬元。
盈轉虧主要受累期內收益下跌以及應收貸款減值虧損大幅增加所致，當中主要由於已逾期的
應收貸款增加。相關業績預期５月８日刊發。（ｎｓ）
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