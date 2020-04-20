【企業盈警】亞洲先鋒娛樂（８４００）料首季虧損擴大至４００萬

《經濟通通訊社２０日專訊》亞洲先鋒娛樂（０８４００）公布，集團截至２０２０年３月

３１日止三個月的收益預期將由２０１９年同期的７９０萬元減少７０％至約２３０萬元。因此

，公司預計當期將錄得未經審核虧損約４００萬元，而上年同期虧損１９０萬元。

收入減少是由於新型冠狀病毒對主要客戶 澳門娛樂場營運商的經營所帶來的影響，導致新

訂單放緩。此外，政府在２月份命令暫時中止娛樂場營運，亦導致訂單延遲及取消。（ｆｚ）

