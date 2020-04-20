港股高開１２３點報２４５０３點，國指升不足１點

《經濟通通訊社２０日專訊》市場關注多項解禁令屆滿，政府會否繼續延續禁令，港股方面

今早則高開１２３點，重磅股友邦（０１２９９）領漲大市氣氛高開逾２％，匯控

（００００５）亦高開１﹒７７％並重返４０元關口，另外濠賭股繼續有資金追捧，金沙

（０１９２８）及銀娛（０００２７）分別高開１﹒８％及約１％。恆生指數開報２４５０３點

，升１２３點或升０﹒５１％，主板成交１９﹒９７億元。國企指數報９８１５點，升０點或升

０﹒００％。３

重磅股方面，匯控升１﹒７７％，報４０﹒２元；香港交易所（００３８８）升

０﹒０８％，報２４７﹒２元；騰訊控股（００７００）無升跌，報４０９﹒６元；中國移動（

００９４１）跌０﹒７５％，報５９﹒８５元；友邦保險（０１２９９）升

２﹒３４％，報７４﹒３元。



恆指十大升幅股分表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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友邦保險（０１２９９） ７４﹒３０元 升２﹒３４％

太古Ａ （０００１９） ５３﹒６０元 升２﹒１９％

創科實業（００６６９） ５９﹒００元 升２﹒１６％

銀河娛樂（０００２７） ５０﹒８５元 升１﹒８０％

匯豐控股（００００５） ４０﹒２０元 升１﹒７７％

吉利汽車（００１７５） １１﹒９０元 升１﹒７１％

九倉置業（０１９９７） ３１﹒７５元 升１﹒４４％

中國人壽（０２６２８） １６﹒２６元 升１﹒１２％

金沙中國（０１９２８） ３２﹒２０元 升１﹒１０％

長實集團（０１１１３） ４８﹒２０元 升０﹒８４％

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（ｕｌ）

