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即市新聞

20/04/2020 09:22

港股高開１２３點報２４５０３點，國指升不足１點

　　《經濟通通訊社２０日專訊》市場關注多項解禁令屆滿，政府會否繼續延續禁令，港股方面
今早則高開１２３點，重磅股友邦（０１２９９）領漲大市氣氛高開逾２％，匯控
（００００５）亦高開１﹒７７％並重返４０元關口，另外濠賭股繼續有資金追捧，金沙
（０１９２８）及銀娛（０００２７）分別高開１﹒８％及約１％。恆生指數開報２４５０３點
，升１２３點或升０﹒５１％，主板成交１９﹒９７億元。國企指數報９８１５點，升０點或升
０﹒００％。３
　　重磅股方面，匯控升１﹒７７％，報４０﹒２元；香港交易所（００３８８）升
０﹒０８％，報２４７﹒２元；騰訊控股（００７００）無升跌，報４０９﹒６元；中國移動（
００９４１）跌０﹒７５％，報５９﹒８５元；友邦保險（０１２９９）升
２﹒３４％，報７４﹒３元。

　　恆指十大升幅股分表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　友邦保險（０１２９９）　　７４﹒３０元　　　升２﹒３４％
　　太古Ａ　（０００１９）　　５３﹒６０元　　　升２﹒１９％
　　創科實業（００６６９）　　５９﹒００元　　　升２﹒１６％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５０﹒８５元　　　升１﹒８０％
　　匯豐控股（００００５）　　４０﹒２０元　　　升１﹒７７％
　　吉利汽車（００１７５）　　１１﹒９０元　　　升１﹒７１％
　　九倉置業（０１９９７）　　３１﹒７５元　　　升１﹒４４％
　　中國人壽（０２６２８）　　１６﹒２６元　　　升１﹒１２％
　　金沙中國（０１９２８）　　３２﹒２０元　　　升１﹒１０％
　　長實集團（０１１１３）　　４８﹒２０元　　　升０﹒８４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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