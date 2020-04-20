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即市新聞

20/04/2020 17:15

《盤後部署》期貨或提早有轉倉動作，建議投資者手持現金為主

　　《經濟通通訊社２０日專訊》外圍股市今早普遍高開低走，港股方面跟隨走勢，恆指高開逾
百點後窄幅上落，匯控（００００５）下周二（２８日）公布首季業績，刺激股價曾升１％重返
４０元；另外重磅股中移動（００９４１）股價同樣造好，令大市跌幅收窄。另外，新地（００
０１６）盤中曾跌３％，有媒體報道指，今年１月至今新盤市場累錄約１０３宗撻訂，影響地產
股氣氛。最終恆指收報２４３３０點，跌４９點或跌０﹒２１％，主板成交８９８﹒４６億元。
國企指數報９８２４點，升９點或升０﹒０９％。
　　內地Ａ股表現向好，上證綜指收報２８５２點，升１４點或升０﹒５０％；深證成指報１０
６２１﹒５０，升９３﹒５１點或升０﹒８９％。兩市合共成交６１７２﹒８８億元人民幣。

＊高盛警告美企第二季盈利暴跌，大摩認為美國提早復工不可取＊

　　高盛發表研究報告指，有９％的標普５００指數成分股公司，首季成績令人失望，其中有４
３％令市場失望，該行預計第二季的情況可能更差，有可能盈利跌幅達１２３％並創紀錄。雖然
該行上周才取消對美股看空，並認為標指「鐵底」將會升至二千點，並有機會重返三千點，市場
對於高盛突然轉變看法難以觸摸。另外，該行預計今年企業的回購計畫及股息都會急跌，但對於
美國股市只跌一成八感到驚訝。
　　正當美國醞釀復工之際，大行摩根士丹利則發表研究報告指，認為現時美國復工並不可取得
，如果為恢復經濟而提早復工，美國可能要承受更大的衝擊。該份報告提及，要復工必須有幾個
前提，例如醫院有充足的應變條件、醫院能支持病毒檢測、追踪體系要完善以及血清檢測要廣泛
可用。普遍投資者認為，下季市場情況將會轉好，但假如並不是以上述前提下而復工，那麼美國
有機會再面臨重大的不確定性。

＊期結日臨近市場有轉倉操作，先留現金繼續觀望為主＊

　　港股今日走勢窄幅上落，其一是市場缺乏刺激大市的消息，其二是投資者似乎有一些提早期
貨轉倉的動作，所以令到大市有「唔湯唔水」的情況，建議持貨的投資者可以先行食胡或者出貨
止蝕，因５月份將有大量企業公布首季業績，將有機會令到大市波動，牛熊走勢難以捉摸，目前
仍然是「現金為王」。但如果不想持有現金的話，建議小注投資騰訊（００７００）、中移動（
００９４１）等大藍籌股，相信風險較低。（ｕｌ）

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