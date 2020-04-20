【新冠肺炎】世銀行長：希望各國加強貿易，緩解疫情經濟衝擊

《經濟通通訊社２０日專訊》世界銀行行長馬爾帕斯上周五（１７日）表示，各國需要允許
增加貿易活動，從疫情引起的經濟衰退中復蘇。
馬爾帕斯希望在疫情大流行下，不會導致貿易保護主義加劇，各國應需要允許進行貿易活動
，緩衝經濟下滑帶來的衝擊。
他歡迎中國向世界其他地區發送醫療物資，不過對各國囤積糧食供應感到擔憂。（ａｌ）
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