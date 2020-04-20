【全球放水】意大利促請德國及荷蘭支持發行歐盟疫情債券

《經濟通通訊社２０日專訊》據德國《南德意志報》專訪意大利總理孔特報道指，反對發行

歐盟疫情債券的德國與荷蘭應該改變立場，以顯示歐盟的團結。

孔特強調發行債券，並非將意大利現時與未來的債務，變成歐盟的債務，因為債券將存在針

對性及時限性。意大利將向歐洲穩定機制（ＥＳＭ）尋求３５０至３７０億歐元，但目前擔心德

國提出的條件將會非常嚴厲。

歐盟將周四（２３日）再舉行視像會議討論救市措施，相信發行歐盟疫情債券與否將是主要

議題。（ａｌ）

