【朝鮮局勢】金正恩否認最近寫信予特朗普

《經濟通通訊社２０日專訊》據北韓中央通訊社引述北韓外交部官員報道指，北韓最高領導

人金正恩最近沒有向美國總統特朗普寫信，不過特朗普周六（１８日）在記者會上表示近期收到

金正恩的友好信件。

北韓方面表示將分析美國高層向媒體洩露毫無根據信息的目的，強調兩國領導人之間的關係

不應用於自私的目的。（ａｌ）

