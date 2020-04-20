【全球放水】傳南韓本周宣布針對航企及煉油廠等企業的救助措施

《經濟通通訊社２０日專訊》據韓聯社引述政府官員報道指，總統文在寅本周將舉行第五次
緊急經濟會議，最終確定對航空公司、煉油廠、汽車製造商、造船廠的支援措施。
據悉，南韓正考慮不同措施，包括通過南韓產業銀行、南韓進出口銀行注資，又或設立特殊
目的公司，購買或擔保公司債券。援助措施總額或將超過２０萬億韓圜，但條件是公司不會裁員
。（ａｌ）
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