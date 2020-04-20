《中資異動》國美零售急飆近三成三，發２億美元換股債予拼多多

《經濟通通訊社２０日專訊》國美零售（００４９３）現價升３２﹒８８％，報０﹒９７元
；成交約１４５９萬股，涉資１４１５萬元。
國美零售公布，發行本金額２億美元可換股債券予內地電子商務公司拼多多，若悉數換股將
成為主要股東。該集團指，每股換股價１﹒２１５元，較上周五（１７日）收市價溢價約６６﹒
４４％，悉數換股將發行約１２﹒８４億股新股，佔擴大後股本約５﹒６２％。該換股債初步為
期３年，年利率５％。
現時，恆生指數報２４５０３點，升１２３點或升０﹒５１％，主板成交１９﹒９７億元。
國企指數報９８１５點，升０點或升０﹒００％。
上證綜合指數報２８４０點，升１點或升０﹒０７％，成交２４﹒６０億元人民幣。
深證成份指數報１０５５３點，升２５點或升０﹒２４％，成交４６﹒２８億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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國美零售（００４９３） ０﹒９７０元 升３２﹒８８％
敏捷控股（００１８６） ０﹒４６０元 無升跌
創科實業（００６６９） ５９﹒０００元 升 ２﹒１６％
創維集團（００７５１） １﹒７５０元 升 ０﹒５７％
海信家電（００９２１） ７﹒５１０元 無升跌
ＴＣＬ （０１０７０） ３﹒４３０元 升 ０﹒５９％
環亞國際（０１１４３） ０﹒０４３元 無升跌
海爾電器（０１１６９） ２０﹒５５０元 無升跌
通力電子（０１２４９） ５﹒６６０元 無升跌
ＪＳ環球（０１６９１） ７﹒０９０元 無升跌
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（ｆｚ）
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