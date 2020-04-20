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即市新聞

20/04/2020 09:30

《中資異動》國美零售急飆近三成三，發２億美元換股債予拼多多

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國美零售（００４９３）現價升３２﹒８８％，報０﹒９７元
；成交約１４５９萬股，涉資１４１５萬元。
　　國美零售公布，發行本金額２億美元可換股債券予內地電子商務公司拼多多，若悉數換股將
成為主要股東。該集團指，每股換股價１﹒２１５元，較上周五（１７日）收市價溢價約６６﹒
４４％，悉數換股將發行約１２﹒８４億股新股，佔擴大後股本約５﹒６２％。該換股債初步為
期３年，年利率５％。
　　現時，恆生指數報２４５０３點，升１２３點或升０﹒５１％，主板成交１９﹒９７億元。
國企指數報９８１５點，升０點或升０﹒００％。
　　上證綜合指數報２８４０點，升１點或升０﹒０７％，成交２４﹒６０億元人民幣。
　　深證成份指數報１０５５３點，升２５點或升０﹒２４％，成交４６﹒２８億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國美零售（００４９３）　　　０﹒９７０元　　　升３２﹒８８％
　　敏捷控股（００１８６）　　　０﹒４６０元　　　無升跌
　　創科實業（００６６９）　　５９﹒０００元　　　升　２﹒１６％
　　創維集團（００７５１）　　　１﹒７５０元　　　升　０﹒５７％
　　海信家電（００９２１）　　　７﹒５１０元　　　無升跌
　　ＴＣＬ　（０１０７０）　　　３﹒４３０元　　　升　０﹒５９％
　　環亞國際（０１１４３）　　　０﹒０４３元　　　無升跌
　　海爾電器（０１１６９）　　２０﹒５５０元　　　無升跌
　　通力電子（０１２４９）　　　５﹒６６０元　　　無升跌
　　ＪＳ環球（０１６９１）　　　７﹒０９０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｆｚ）

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