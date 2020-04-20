【抗疫維穩】國資委：央企運行出現好轉，力爭完成今年目標

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２０日北京專電》國資委新聞發言人彭華崗在新聞發布會上

回應是否會調整央企今年的預期目標時表示，將正視困難努力力爭把疫情造成的損失降到最低；

堅定信心千方百計的完成今年目標；提高各項防控工作的針對性有效性的同時，實施任何舉措堅

決遏制效益下滑的勢頭，盡快實現穩定增長。

彭華崗稱，中央企業經濟運行已經出現了積極向好的跡象。比如，一季度中央企業原油、原

煤產量保持正增長，建築企業新簽合同額同比增長３﹒７％，其中境外同比增長１８％。３月份

火電企業發電量、水運企業貨物總周轉均已經恢復到上年同期水平。特別是４月份以來，成品油

日均銷量、鋼材日均銷量均已經接近去年的正常水平，售電量比去年同期已經略有增長。



＊一季央企落實減利讓利逾４５０億元＊



一季度中央企業效益出現深度下滑，彭華崗表示，一季度，航空企業客運市場需求大幅度下

跌，航空業總體上是虧損。汽車企業銷量同比下降超過３０％，一季度同比減利１００億（人民

幣．下同），特別是東風汽車處在疫情中心，影響會更大一點。旅遊企業受旅遊銷售和商旅活動

幾乎停滯的影響，景區入園人數、酒店入住率都是大幅度下滑，減利非常明顯。

二是國際原油價格的暴跌導致中央石油石化企業大幅度減利。一季度，國際原油價格暴跌，

期間一桶跌了４０多美元。儘管低油價對降低中國經濟運行成本是有利的，但是對中央石油石化

企業生產經營和效益產生較大衝擊。一季度國內需求下降，成品油銷量下降也超過了２０％。

三是落實國家政策的減利讓利。中央企業堅決執行國家降電價、降氣價、降路費、降房租、

降資費等有關政策，降低社會用戶各類成本超過４５０億。比如說電網企業向超過５０００萬的

企業用戶降費大概２００個億。石油石化企業讓利７５個億。電信企業讓利１５０億等。

四是抗疫防疫的成本也影響了企業效益的增長。一季度，中央企業百元收入支付的成本費用

同比上升２﹒４元。

