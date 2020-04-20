《午市前瞻》美企陸續公布首季業績，或拖累港股下試２３８００點

《經濟通通訊社２０日專訊》上周市場憧憬美國很快重啟經濟，美股三大指數上日（１７日

）全線高收，另外有報道指中國將於五月底召開「兩會」，港股今早高開１２３點，報２４５０

３點，亦是半日最高。惟道指期貨及油價於亞洲時段下挫，拖累港股由升轉跌，曾挫１５４點低

見２４２２５點。隨後，人行一如市場預期下調ＬＰＲ利率，Ａ股兩市造好，加上重磅股匯控

（００００５）及中移動（００９４１）跑出，港股再度轉升，最終中午收市報２４４１９點，

升３９點或升０﹒１６％，主板成交４９４﹒３３億元。國企指數報９８６５點，升５０點或升

０﹒５２％。

Ａ股兩市齊漲，上證綜合指數報２８４７點，升８點或升０﹒３０％，成交１３９０﹒１３

億元人民幣。深證成份指數報１０５９１點，升６３點或升０﹒６１％，成交２３１９﹒９０億

元人民幣。

重磅股方面，港交所（００３８８）下滑０﹒８１％，報２４５元；騰訊（００７００）微

升０﹒０５％，報４０９﹒８元；友邦（０１２９９）揚０﹒０７％，報７２﹒６５元；平保（

０２３１８）升０﹒８３％，報７９﹒２５元；中移動漲１﹒４１％，報６１﹒１５元；匯控走

高１﹒５２％，報４０﹒１元。



＊醫療股繼續有追捧，中生升４％冠藍籌＊



全球新冠肺炎確診人數突破２４０萬，醫療相關股繼續有追捧。中生製藥（０１１７７）漲

３﹒９９％，報１２元，為半日表現最好藍籌；愛康醫療（０１７８９）飆升８﹒７２％，報２

２﹒４５元，創上市新高；微創醫療（００８５３）升３﹒８２％，報１７﹒９４元；石藥集團

（０１０９３）揚０﹒３７％，報１６﹒４６元；當中，信達生物（０１８０１）治療膽管癌激

酶抑制劑獲ＦＤＡ批准上市，漲３﹒３％，報３４﹒４５元。

高盛預計蘋果第二季手機出貨量將驟降３６％，手機設備股受累。瑞聲科技（０２０１８）

軟０﹒７７％，報３８﹒９元；舜宇光學（０２３８２）微升０﹒０９％，報１１３﹒１元；富

智康集團（０２０３８）挫２﹒１７％，報０﹒９元；丘鈦科技（０１４７８）滑０﹒２２％，

報９﹒１４元；另外，鴻騰精密（０６０８８）料首季純利下跌９８％，半日插３﹒２３％，報

１﹒８元。

憂疫情影響租金收入，本地地產股跑輸。新鴻基地產（０００１６）挫２﹒６６％，報１０

６元，為半日表現最差藍籌；港鐵公司（０００６６）下跌２﹒４３％，報４２﹒１元；九龍倉

置業（０１９９７）滑１﹒６％，報３０﹒８元；恆基地產（０００１２）走低２﹒０２％，報

３１﹒６元；信和置業（０００８３）跌１﹒３４％，報１０﹒３４元。



＊或收購維珍澳洲航空，中資航空標青＊



據外電報道，內地三大中資航空，正在商討是否收購陷入財困的維珍澳洲航空，東航

（００６７０）飆４﹒７５％，報３﹒０９元；國航（００７５３）漲３﹒７９％，報５﹒４８

元；南航（０１０５５）抽升４﹒８６％，報３﹒６７元。其他股份跟升，中銀航空租賃

（０２５８８）走高５﹒２４％，報５２﹒２５元；首都機場（００６９４）挫３﹒４７％，報

５﹒２８元。

人民銀行公布下調４月貸款市場報價利率（ＬＰＲ），惟內房股仍然走低，融創

（０１９１８）軟０﹒８７％，報３４﹒０５元；碧桂園（０２００７）下滑１﹒３３％，報９

﹒６５元；華潤置地（０１１０９）跌１﹒７１％，報３１﹒５５元；龍光地產（０３３８０）

挫２﹒１９％，報１２﹒５２元；萬科企業（０２２０２）走低１﹒１７％，報２５﹒２５元。

據中國水泥網行情中心的最新數據，近期多地區水泥價格又再上漲，水泥股上揚。海螺水泥

（００９１４）走高２﹒６１％，報５８﹒９５元；華潤水泥（０１３１３）揚１﹒２４％，報

９﹒８３元；金隅集團（０２００９）漲２﹒０１％，報２﹒０３元；中國建材（０３３２３）

升１﹒７３％，報９﹒４３元；亞洲水泥（００７４３）抽高３﹒２６％，報９﹒１９元。



＊蘇沛豐：料５Ｇ建設不會因疫情放慢，中國鐵塔上望２元＊



恆指上周五（１７日）最終收報２４３８０點，大市多次上試收穿２４５００點不果，招銀

國際研究部策略師蘇沛豐對《經濟通通訊社》表示，隨著美國多間企業陸續公布季績，盈利指引

偏向負面，恆指短線見回調壓力，初步下望２３８００點；而５月是中國企業業績高峰期，連同

中美兩國經濟數據因素考慮在內，恆指中線可再下潛，低位料於２２０００點至２２８００點。

個股方面，中國鐵塔（００７８８）首季業績表現不俗，純利按年升１３％，蘇沛豐認為，

投資者主要憧憬５Ｇ建設有政策支持，因為即使疫情影響，５Ｇ步伐亦不會放慢，他指鐵塔是有

穩健盈利的公司，認為１﹒６８元可入手，上望２元。（ｎｓ、ｆｚ）

