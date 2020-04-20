【北水炒Ｄ乜】北水淨流入３６億人幣，買騰訊美團沽中芯石藥

《經濟通通訊社２０日專訊》內地一如預期下調ＬＰＲ，但紐約期油今早亞洲時段急跌至１

９９９年以來新低，加上道期挫逾兩百點，亞太區股市個別發展，港股表現反覆。恆指高開１２

３點，報２４５０３點，但已是今早高位所在，隨即後掉頭下挫，一度倒跌１５４點，低見２４

２２５點，但十天線上見支持，大市曾止跌回升，但午後再度受壓，受制２４４００關，最終恆

指全日輕微低收收報２４３３０點，跌４９﹒９８點或０﹒２％。

按額度計算，北水全日淨流入３６億元人民幣，減少４０﹒８％。北水淨買入最多的個股依

次是騰訊控股（００７００）、美團點評（０３６９０）、平安好醫生（０１８３３）；淨賣出

最多的依次是中芯國際（００９８１）、石藥集團（０１０９３）、中興通訊（００７６３）。

主板成交８９８﹒４６億元減少３４﹒９％。其中港股通成交１３３﹒５億元，佔總成交

１４﹒９％。



＊騰訊表現偏軟，北水續流入＊



股王騰訊跌０﹒２４％報４０８﹒６元，不過北水繼續熱情掃貨，淨買入７﹒６億元。

美團點評升０﹒９％報１００﹒９元，北水淨買入２﹒２億元。

平安好醫生近期升勢持續強勁，今日最高見１０４﹒７元，升８﹒９６％報１０４﹒６元，

北水淨買入１﹒８億元。

中芯國際升３﹒５９％報１５﹒５８元，北水淨賣出１﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） ７﹒６２

美團點評 （０３６９０） ２﹒１８

平安好醫生 （０１８３３） １﹒７７

微創醫療 （００８５３） １﹒３７

中國生物製藥 （０１１７７） ０﹒９６



淨沽出最多港股：

中芯國際 （００９８１） －１﹒２３

石藥集團 （０１０９３） －１﹒０１

中興通訊 （００７６３） －０﹒５７

國美零售 （００４９３） －０﹒３７

融創中國 （０１９１８） －０﹒２９

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｃａ）

