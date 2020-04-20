【新冠肺炎】多項禁令周四屆滿，港府研可否略為放寬

本港昨日（１９日）新增兩宗新冠肺炎確診個案，為連續第８日錄得單位數；據知，港府正

研究周四（２３日）期滿的多項禁令，是否可略為放寬。

但有港府中人表示，目前仍不是全面解除禁令的時機，只是研究對一些禁令略作調整，例如

針對食肆的限制，可否因應形勢，分階段放寬一些，令大家見到前景，以助經濟慢慢恢復。

《香港經濟日報》

