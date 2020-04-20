【新冠肺炎】復藥（０２１９６）核酸檢測試劑盒獲美緊急授權使用

美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）網站最新信息，復星醫藥（０２１９６）

（滬：６００１９６）旗下公司新型冠狀病毒２０１９－ｎＣｏｖ核酸檢測試劑盒（熒光ＰＣＲ

法），於上周五（１７日）獲得ＦＤＡ當局簽發的緊急使用授權（ＥＵＡ）。

該款核酸檢測試劑盒由復星醫藥控股子公司復星長征自主研發，已取得中國國家藥品監督管

理局頒發的醫療器械註冊證，並獲得歐盟ＣＥ認證。《香港經濟日報》

