【新冠肺炎】復藥（０２１９６）核酸檢測試劑盒獲美緊急授權使用

美國食品藥品監督管理局（ＦＤＡ）網站最新信息，復星醫藥（０２１９６）
（滬：６００１９６）旗下公司新型冠狀病毒２０１９－ｎＣｏｖ核酸檢測試劑盒（熒光ＰＣＲ
法），於上周五（１７日）獲得ＦＤＡ當局簽發的緊急使用授權（ＥＵＡ）。
該款核酸檢測試劑盒由復星醫藥控股子公司復星長征自主研發，已取得中國國家藥品監督管
理局頒發的醫療器械註冊證，並獲得歐盟ＣＥ認證。《香港經濟日報》
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