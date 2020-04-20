【中概噩夢】渾水：監管機構不嚴懲，中概股造假難絕

《經濟通通訊社２０日專訊》沽空機構近期連環狙擊中概股，《信報》引述年內分別狙擊瑞

幸咖啡及愛奇藝的沽空機構渾水（Ｍｕｄｄｙ Ｗａｔｅｒｓ）創辦人布洛克（Ｃａｒｓｏｎ

Ｂｌｏｃｋ）表示，今次並非刻意在美股大跌市中出手，又指雖無明言下一個狙擊目標，但強調

長期總有一兩家中國公司在觀察名單上。

他並稱，只要美國監管機構一日不出手嚴懲，中概股造假風險不會隨年月而減少。（ｈｌ）

