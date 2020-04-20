  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/04/2020 09:50

【中概噩夢】渾水：監管機構不嚴懲，中概股造假難絕

　　《經濟通通訊社２０日專訊》沽空機構近期連環狙擊中概股，《信報》引述年內分別狙擊瑞
幸咖啡及愛奇藝的沽空機構渾水（Ｍｕｄｄｙ　Ｗａｔｅｒｓ）創辦人布洛克（Ｃａｒｓｏｎ　
Ｂｌｏｃｋ）表示，今次並非刻意在美股大跌市中出手，又指雖無明言下一個狙擊目標，但強調
長期總有一兩家中國公司在觀察名單上。
　　他並稱，只要美國監管機構一日不出手嚴懲，中概股造假風險不會隨年月而減少。（ｈｌ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道17/04/2020
《股市一周》憧憬美重啟經濟 港股全周反覆升79點 創一個月高
生財有道17/04/2020
《嚟緊炒D乜》丘鈦科技銷售數據不俗 一旦向上突破即進無阻力區
生財有道17/04/2020
國泰關閉美國外站 發言人：艱難決定正與同事溝通
FOCUS17/04/2020
【FOCUS】GDP告負增小康逆風 瑞德西韋研發更添遐想
中國故事17/04/2020
【經濟失速】內地首季GDP降6.8%首錄萎縮 工業率先回暖
生財有道17/04/2020
《開市Good Morning》林嘉麒：美團短線上望105元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 百力營造工程有限工司派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金