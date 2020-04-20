【香港政情】張華峰：建制派在立法會能繼續取得大多數議席

《經濟通通訊社２０日專訊》立法會金融服務界議員張華峰表示，會積極考慮參選立法會連

任，認為市民逐漸意識到泛民去年支持的社會事件對香港造成破壞，亦損害到「一國兩制」下與

中國的關係，故相信建制派在立法會能繼續取得大多數議席，亦能保功能組別大多數議席。

另外，作為監警會副主席的張華峰表示，監警會即將公布有關審視去年多場大型示威活動的

報告，現時雖難以預測市民對報告的接受程度，但強調報告內容以事論事，相信有助緩解社會對

立局面。（ｃｗ）（ｚｚ）

