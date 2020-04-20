  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

20/04/2020 17:19

交銀國際證券因內部監控缺失遭證監會譴責及罰款１９６０萬

　　《經濟通通訊社２０日專訊》證監會表示，交銀國際證券因犯有一連串監管違規事項，包括
在處理第三方資金存款及維持和實施保證金貸款和追收保證金政策方面的缺失，遭譴責並罰款
１９６０萬元。
　　交銀證券亦沒有設立充分及有效的監控措施以識別第三方存入客戶帳戶的款項，以至未能確
保該公司遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，及《內部監控指引》和《操守準則》內的
多項條文。
　　證監會發現，有多筆分別在２００９年、２０１１年及２０１５年以支票及銀行轉帳方式存
入客戶帳戶的第三方存款，直至２０１６年才被識別出來。
　　證監會在檢視交銀證券於２０１２年１２月至２０１６年１１月期間的保證金貸款和追收保
證金政策時，亦發現有廣泛不足之處，包括未有：將清晰的保證金貸款和追收保證金政策記錄在
案並嚴格執行；備存有關偏離保證金貸款政策的書面解釋的紀錄；確保客戶已知悉保證金追收通
知；盡快向客戶收取任何到期應付的保證金數額；備存適當及詳盡的追收保證金紀錄等。
　　此外，交銀證券沒有確保：於客戶帳戶進行的交易已獲適當授權；公司能基於合理的原因信
納最初負責發出該項交易的指示的人士的身分，及交易指示已妥為記錄；客戶身分及交易詳情已
在交易確認中妥為確認；就其代表沒有記錄交易指示一事立即向證監會匯報；及充分調查及盡快
回應客戶投訴。（ｂｉ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
生財有道20/04/2020
【積金專題】全球疫情未完全受控　專家：呢兩隻基金可分散風險！
生財有道20/04/2020
《本港樓市》團結香港基金：官僚程序令供應續惡化　未來落成量陷谷底
生財有道20/04/2020
《開市Good Morning》溫傑：高位買入期油ETF先持有
FOCUS20/04/2020
【FOCUS】政治局轉向保底 「活下去」最大優先
中國故事20/04/2020
【上海特寫】上海增加土地供應促投資 惟競爭激烈房企購地趨保守
興證快訊20/04/2020
股市反彈
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【Keep住更新】口罩供應 - 百力營造工程有限工司派發口罩

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金