交銀國際證券因內部監控缺失遭證監會譴責及罰款１９６０萬

《經濟通通訊社２０日專訊》證監會表示，交銀國際證券因犯有一連串監管違規事項，包括

在處理第三方資金存款及維持和實施保證金貸款和追收保證金政策方面的缺失，遭譴責並罰款

１９６０萬元。

交銀證券亦沒有設立充分及有效的監控措施以識別第三方存入客戶帳戶的款項，以至未能確

保該公司遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，及《內部監控指引》和《操守準則》內的

多項條文。

證監會發現，有多筆分別在２００９年、２０１１年及２０１５年以支票及銀行轉帳方式存

入客戶帳戶的第三方存款，直至２０１６年才被識別出來。

證監會在檢視交銀證券於２０１２年１２月至２０１６年１１月期間的保證金貸款和追收保

證金政策時，亦發現有廣泛不足之處，包括未有：將清晰的保證金貸款和追收保證金政策記錄在

案並嚴格執行；備存有關偏離保證金貸款政策的書面解釋的紀錄；確保客戶已知悉保證金追收通

知；盡快向客戶收取任何到期應付的保證金數額；備存適當及詳盡的追收保證金紀錄等。

此外，交銀證券沒有確保：於客戶帳戶進行的交易已獲適當授權；公司能基於合理的原因信

納最初負責發出該項交易的指示的人士的身分，及交易指示已妥為記錄；客戶身分及交易詳情已

在交易確認中妥為確認；就其代表沒有記錄交易指示一事立即向證監會匯報；及充分調查及盡快

回應客戶投訴。（ｂｉ）

