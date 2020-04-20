新加坡興隆據報隱藏８億美元虧損，匯控等銀行或面臨巨額損失

《經濟通通訊社２０日專訊》綜合外媒報道，經已申請破產保護的新加坡石油交易商興隆集

團隱瞞８億美元（６２﹒４億港元）期貨交易損失，顯示該公司財務上的漏洞比想像要大得多。

興隆正尋求延期償還２３家銀行的３８﹒５億美元（約３００﹒３億港元）債務。

早前有報道指，興隆集團存在最少３０億美元債務風險，涉及超過２０間銀行，而包括匯豐

、新加坡三大銀行、渣打、德意志銀行在內的大約１０家銀行上周與興隆及其顧問舉行了虛擬會

議。據報匯控（００００５）是最大債主，涉及兩成，即約６億美元（４６﹒８億港元）。

據《路透》見到的一份有興隆創始人兼主席林恩強簽名的法院文件指出，儘管興隆報告截至

１０月份的財年淨利為７８２０萬美元（約６﹒１億港元），但「過去幾年興隆一直沒有盈利」

，公司「過去幾年期貨交易虧損約８億美元，但財務報告中並未反映這些內容」。林恩強稱，他

曾指示財務部門在財報中隱匿虧損。

英國《金融時報》亦報道，林恩強已私下出售了大量公司的石油庫存，以獲取一般營運資金

，而這些石油庫存屬於銀行的抵押品，意味著那些向該公司提供了數十億美元貸款的銀行面臨著

巨額損失，因為這些銀行認為它們擁有作為擔保的抵押品其實並不存在。

消息人士早前透露，星展集團在興隆的風險敞口大約３億美元（約２３﹒４億港元），華僑

銀行和大華銀行的風險敞口均至少１億美元（約７﹒８億港元）。匯豐、渣打、德銀和新加坡三

大銀行的代表均拒絕置評。（ｃｌ）

