《本港經濟》首季失業率升至４﹒２％逾九年新高，餐飲業情況嚴峻

《經濟通通訊社２０日專訊》政府統計處公布，經季節性調整的失業率由２０１９年１２月

至２０２０年２月的３﹒７％上升至２０２０年１月至３月的４﹒２％，為超過九年來的高位。

同期，就業不足率亦由１﹒５％上升至２﹒１％，為接近１０年來的高位。其中，餐飲服務活動

業的情況極其嚴峻，失業率升至８﹒６％。勞工及福利局局長羅致光預期，勞工市場在短期內將

繼續面對疫情對經濟衝擊所帶來的巨大壓力。

與去年１２月至今年２月比較，在今年１月至３月期間，大多數主要經濟行業的失業率（不

經季節性調整）及就業不足率均見上升，其中升幅較為顯著的行業包括建造業、教育業、運輸業

和零售、住宿及膳食服務業。



＊總就業人數及勞動人口錄有紀錄以來最大跌幅＊



總就業人數由去年１２月至今年２月的３７６﹒８８萬人，下跌至今年１月至３月的３７２

萬人，減少約４﹒８８萬人。同期的總勞動人口亦減少約２﹒０８萬人，至３８８﹒２２萬人。

失業人數（不經季節性調整）增加約２﹒８１萬人，至１６﹒２２萬人。同期的就業不足人數亦

升至８﹒２８萬人，增加約２﹒３７萬人。

羅致光表示，由於２０１９冠狀病毒病疫情對多項經濟活動構成嚴重干擾，勞工市場進一步

急劇惡化。經季節性調整的失業率在今年１月至３月急升０﹒５個百分點至４﹒２％，為超過九

年來的高位。就業不足率亦急升０﹒６個百分點至２﹒１％，為接近１０年來的高位。總就業人

數及勞動人口的按年跌幅分別進一步擴大至３﹒６％及２﹒２％，兩者皆為有紀錄以來的最大跌

幅。



＊消費及旅遊相關行業失業率為金融危機後新高＊



他表示，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）合計的失業率急升至

６﹒８％，為２００９年８月至１０月全球金融危機爆發後的最高水平；就業不足率則急升至３

﹒９％，為自２００３年６月至８月受沙士沉重打擊後的高位。當中，餐飲服務活動業的情況極

其嚴峻，失業率及就業不足率分別急升至８﹒６％及５﹒４％。同時，隨著建造活動顯著放緩，

建造業的失業率及就業不足率分別急劇上升至８﹒５％及７﹒１％。運輸業及教育業的失業及就

業不足情況亦明顯惡化。大多數其他行業的勞工市場情況亦見不同程度的惡化。

展望未來，羅致光說，勞工市場在短期內將繼續面對疫情對經濟衝擊所帶來的巨大壓力。為

確保經濟活力及減輕市民的財政負擔，政府已推出歷來最大規模的紓緩措施，應有助保住僱員的

就業。政府會密切留意有關發展，包括各項紓緩措施的進展和成效。（ｃｌ）

