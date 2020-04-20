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即市新聞

20/04/2020 19:18

《再戰明天》費城公布非製造業前景調查，美國公布３月成屋銷售

　　《經濟通通訊社２０日專訊》明日，費城儲行公布４月非製造業前景調查，美國公布３月成
屋銷售。

＊費城儲行公布４月非製造業前景調查＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明午１：００ｐｍ，日本央行公布金融系統報告。
　　明晚８：３０ｐｍ，費城儲行公布４月非製造業前景調查。８：００ｐｍ，歐盟執委會貿易
執委郝根向歐盟議員講話，關於歐盟如何應對疫情對貿易的影響。
　　明早９：３０ａｍ，澳洲央行公布４月貨幣政策會議記錄。１：００ｐｍ，澳洲央行總裁洛
威發表講話。

＊美國公布３月成屋銷售＊

　　明日（２１日）巴西股市假期休市
　　在數據方面，明午２：００ｐｍ，英國公布２月國際勞工組織失業率（過去三個月），料維
持於３﹒９％。５：００　歐元區ｐｍ，歐洲經濟研究中心景氣判斷指數。同時，德國公４月歐
洲經濟研究中心景氣判斷指數，跌幅料由４９﹒５收縮至４２；歐洲經濟研究中心現況指跌幅料
由４３﹒１收窄至７５。
　　８：３０ｐｍ，加拿大公布２月零售銷售，月率料由０﹒４％下滑至０﹒３％。
１０：００ｐｍ，美國公布３月成屋銷售，料由５７７萬跌至５３０萬；月率料由上升６﹒５％
轉為下跌８﹒２％。

＊華能國際和ＡＳＭ派業績＊

　　在本港，明日公布業績的公司有：比亞迪電子（００２８５）、比亞迪股份（０１２１１）
、北京北辰實業股份（００５８８）ＡＳＭ　ＰＡＣＩＦＩＣ（００５２２）、山東新華製藥股
份（００７１９）、華能國際電力股份（００９０２）和中鋁國際（０２０６８）等。（ｈｏ）

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