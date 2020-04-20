《本港樓市》團結基金指官僚程序令供應續惡化，未來落成量陷谷底

《經濟通通訊社２０日專訊》團結香港基金最新一份土地及房屋政策指出，香港房屋供應已
出現斷崖情況，預計未來房屋落成量將維持在低水平，認為政府需加快當前各項土地供應計劃的
進程及檢討目前過量的規管程序。
該會副總幹事、政策研究主管黃元山認為，由於「生地」已不足，政府於２０１２年起轉以
改劃為主導來建屋，惟土地改劃或大規模發展等均受制於種種繁瑣的官僚程序，導致公私營房屋
供應持續放緩。
＊未來５年私樓落成量料約１﹒６萬伙，未來或會進一步下調＊
土地及房屋研究主管葉文祺補充指，據基金會預測，未來５年私樓每年平均落成量僅約
１﹒６萬伙，較去年預測的每年平均１﹒８５萬個單位少１４％，亦是該會連續兩年下調預測。
事實上，過去７年私樓實際落成量亦較政府預期相差逾兩成，導致市民「愈住愈細、愈住愈貴」
。
他透露，儘管是次估算未有涵蓋新冠狀病毒疫情的影響，惟據政府數據顯示，今年１月新屋
動工數量為零，屬２０１６年來首現，而過去２至３個月地盤亦有短暫停工，可否追回進度仍是
未知之數，加上疫情影響建築材料物流運輸，因而令部分新盤延遲開售，估計未來１﹒６萬伙勢
會進一步下調。
至於公屋供應方面，他指，由於部分公屋成為檢疫中心，而疫情亦料會拖慢綠置居預售樓花
的情況，因此相信疫情將對公私營房屋供應有負面影響。
＊倡參考土地共享計劃成為專家小組，以精簡發展程序＊
基金會就精簡土地及房屋發展程序提出十大建議，包括參考「土地共享先導計劃」，成立一
個中央小組，藉以在所有規劃及其他土地發展申請中，提供「一站式」的便利措施；明確界定各
部門的職能及簡化土地契約等。（ｙｗ）
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