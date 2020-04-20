《本港樓市》團結基金料來供應短口逾５萬伙，需檢視長策推算方式

《經濟通通訊社２０日專訊》團結香港基金發表新一份土地及房屋政策報告，預期未來４年

的公營房屋供應量預計為每年平均２﹒０４萬個單位，較去年《長遠房屋政策》定下的每年供應

３﹒０１萬個單位的目標，落差高達３２％。

團結香港基金研究員潘灝儀指，《長策》低估市民的住屋需求，預期未來１０年公屋落成量

僅２４﹒９萬伙，較政府預測的２７﹒２萬伙保守，若與２０１９年《長策》目標比較，意味未

來１０年供應短口料達５﹒２萬伙，原因是近年公屋主要來自需要改劃用途的土地，惟改劃土地

牽涉過多部門及審批程序，因此落成量有延誤的情況屢見不鮮。

基金會建議，政府建立一個一站式平台向公眾披露各個公營房屋項目的進度，以提高公營房

屋項目的透明度。



＊政府須檢視《長策》推算方式，重新成立督導委員會＊



對於運輸及房屋局局長陳帆曾指出，《長策》推算數字是根據科學推算，並非「篤數」。潘

灝儀認為，主要由於政府是以新增家庭住戶人數來作預測，惟過去市民對住屋已有壓抑需求，因

此將過去的數據來預測是完全低估的，這亦從近年來私樓租戶每戶平均人數持續增長可得知，反

映供應目標下調最終導致落成量持續不足，繼而令陷入市民屋住面積愈小的惡性循環中。

土地及房屋研究主管葉文祺認為，政府必須檢視《長策》的推算方式，包括從改善人均屋住

面積入手，並重新成立其督導委員會，其次則需追回過的缺口，原因是由２０１３年起過去７年

間，政府欠下的「舊債」已逾１０萬伙；若實際房屋需求量繼續被低估，認為香港房屋危機只會

越趨嚴峻。（ｙｗ）

