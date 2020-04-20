《小傳日記》人行降息唔積極，魚缸向上欠動力！

《小傳日記》憧憬歐美各國將逐步放鬆社交禁令，上個禮拜五花旗國孖屐造好，同時過去周

末全球新冠肺炎確診人數突破２４０萬。有傳神州將會喺５月底召開兩會，香江孖屐高開１２３

點報２４５０３點，但已經係全日最高位。開市無幾耐，央媽公布４月貸款市場報價利率（ＬＰ

Ｒ），一年期ＬＰＲ一如預期下調２０基點，但五年期以上ＬＰＲ只下調１０基點；加上原油期

貨亞洲時段急插水，魚缸升幅亦急速蒸發，早段最多跌１５５點，見全日最低位２４２２５點。

大隻藍戰士大象（００００５）同中移動（００９４１）逆市而行，撐起魚缸半日由跌轉升。午

後，本地磚頭佬維持弱勢，魚缸亦缺乏動力，並反覆向下。最終，孖屐收報２４３３０，跌４９

點或唔夠半巴仙，成交８９８﹒４６億銀。國貨報９８２４，上升９點。

Ａ場走高，上證綜指報２８５２，升１４點或升半巴仙，深成指數報１０６２１，升９３點

或升近１巴仙，兩市成交６１７２﹒８８億人仔。

大隻藍戰士個別發展，大象下星期二放榜，揚逾１巴仙，報４０﹒０５銀；ＱＱ（００７０

０）回吐唔夠半巴仙，報４０８﹒６銀；生發發（００３８８）軟逾１巴仙，報２４４﹒２銀；

ＡＩＡ（０１２９９）跌近１巴仙，報７２﹒１５銀；神州移動漲逾１巴仙，報６１銀；建行（

００９３９）滑約半巴仙，報６﹒０９銀。



＊油價莫摸底小心會撻低，出手救同行鐵鳥向上闖



油價繼續尋底，紐油５月期油星期五跌左８個巴仙都未夠，今早一度再急瀉一成，穿１６美

金，創２１年新低。６月期油亦走低，拖累近日一隻熱炒嘅期油ＥＴＦ走勢，Ｆ三星原油期（０

３１７５）再創新低，全日急挫逾７巴仙，報３﹒８７銀；三桶油則走勢靠穩，中石化（００３

８６）漲逾半巴仙，報３﹒８９銀；中石油（００８５７）升近１巴仙，報２﹒７８銀；中海油

（００８８３）起哄近２巴仙，報８﹒５２銀。

雖然鐵鳥三月營運數據仍然強差人意，但孖屐有傳聞話佢地會聯手收購袋鼠國陷入財困嘅維

珍鐵鳥，三大神州鐵鳥都齊齊起飛。南方航空（０１０５５）飆近３巴仙，報３﹒６銀；東方航

空（００６７０）漲逾２巴仙，報３﹒０２銀；國航（００７５３）同樣走高逾２巴仙，報５﹒

３９銀；中銀航空租賃（０２５８８）同花旗國聯合航空買左２２架飛機之後租返比對方，踢高

近７巴仙，報５３銀。



＊買家齊跳船磚頭未跌完，借貸成本低內房未見底＊



經濟唔好，就算樓價企得幾硬，都少不免要捱打。有本地傳媒就做過統計，由今年１月至今

新盤市場一共錄得約１０３宗撻訂，其中４月至今主要新盤錄大概１２宗撻訂，當中有１１宗屬

撻大訂（即簽署正式買賣合約後取消交易），佔高達９２巴仙，涉資總額足足１６０３萬銀。當

中有７６５萬銀源自新地（０００１６）嘅南昌站匯璽ＩＩ，新地收挫近３巴仙，報１０５﹒７

銀係今日表現最差藍籌。排第二嘅係長實（０１１１３）荃灣海之戀﹒愛炫美，佔５０２萬銀，

長實碌低逾１巴仙，報４７﹒１銀。恆地（０００１２）都唔見逾１巴仙，報３１﹒９銀；新世

界（０００１７）無咗１格，報９﹒０１銀。

另一方面，人行公布下調４月貸款市場報價利率（ＬＰＲ），一年期同五年期兩個品種報價

都創ＬＰＲ新機制以嚟最大降幅。借錢成本低咗，內房大佬反而唔係幾開心，潤地（０１１０９

）跪低逾２巴仙，報３１﹒４５銀；碧桂園（０２００７）同融創（０１９１８）撻低逾１巴仙

，報９﹒６４銀同３３﹒９５銀；世茂房（００８１３）跣低逾２巴仙，報３０﹒３５銀；恆大

（０３３３３）都跌近３巴仙，報１３﹒３４銀。



＊感染人數增藥佬有得升，鐵塔純利跳前景更遠眺＊



全球新型肺炎確診人數突破咗２４０萬，醫療大佬繼續有追捧。中生製藥（０１１７７）踼

高近３巴仙，報１１﹒８８銀，係表現最佳藍籌；愛康醫療（０１７８９）彈近９巴仙，報２２

﹒４５銀；石藥（０１０９３）跳近１巴仙，報１６﹒５６銀；信達生物（０１８０１）治療膽

管癌激酶抑制劑獲ＦＤＡ批准上市，鏟高近６巴仙，報３５﹒３銀。復星醫藥（０２１９６）子

公司計劃喺神州境內開展醫高尿酸血症新藥嘅臨床Ｉ期試驗，起哄彈近５巴仙，報２８﹒４５銀

。

發改委創新和高技術發展司司長伍浩話，要抓好項目建設，包括加快推動５Ｇ網絡部署，促

進光纖寬帶網絡的升級，同時超前部署創新基礎設施。有神州政府加持，今日５Ｇ佬表現都唔錯

，長飛光纖（０６８６９）跳高近１巴仙，報１５﹒３銀；京信通信（０２３４２）踼高近５巴

仙，報３﹒５４銀；中興（００７６３）跳逾１巴仙，報２４﹒１５銀；中通服（００５５２）

平收，報５﹒７６銀；鐵塔（００７８８）首季業績幾好，純利按年升一成三，今日抽高近２巴

仙，報１﹒７６銀。請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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