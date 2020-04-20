【新冠肺炎】施羅德：部分財政實穩健的科技及房產亞債估值吸引

《環富通基金頻道２０日專訊》施羅德亞洲及新興市場企業債券主管許子峰表示，在新型冠

狀病毒（Ｃｏｖｉｄ－１９）及國際油價暴挫的情況下，全球資產價格曾一度急速下瀉，波幅之

大足以寫入近代金融史冊，並與１９８７年股災、１９９７－１９９８年亞洲金融風暴、

２００７－２００８年環球金融海嘯「齊名」。



＊跌市下資產表現分高低＊



所謂鑑古知今，從以往多次大跌市中，該行可以總結出一個教訓：每次危機都有不同的觸發

點，對各種資產帶來的影響亦不同。

例如在１９８７年黑色星期一，跌幅主要集中於股票這種資產；１９９８年亞洲金融風暴，

重挫包括香港在內的多個亞洲經濟體，但歐美地區未有受到太大影響，而當年中國的經濟仍然相

對的封閉，故可獨善其身；到了千禧年的科網股泡沫爆破，受到重擊的主要是歐美的電訊股，亞

洲經濟未有受到太大牽連；而在２００３年出現的沙士疫症，雖為亞洲地區帶來沉痛教訓，但疫

情未有嚴重衝擊歐美。

２００８年的金融海嘯，全球金融體系均受重創，歐美市場尤其重傷，但對於一些與金融市

場沒有太多接觸的香港人來說，感受可能不大，樓市更在短暫調整後飛升。最後，對上一次重大

調整是在２０１５╱１６年間，其時油價急挫，加上Ａ股「大時代」的泡沫爆破及南美新興市場

出現危機，市場調整既急且快，但都主要集中於某些油企及新興市場。

雖然市場再次出現滔天巨浪，但投資者只要冷靜檢視，便會發現即使在信貸市場之中，不同

債券的表現也各有分歧。



＊亞債的油企佔比較低＊



油價在３月份暴挫至３０美元一桶以下，美國高收益債券自然首當其衝，因為在這個板塊之

中，有不少是屬於能源企業。相反，亞洲債券的表現優於環球高收益債券，而美元計價的亞洲債

券，抗跌力又較本地貨幣計價更佳。

亞債的基本面相對較好，原因有幾個。首先，今次損失最慘重的是能源行業，而在亞洲高收

益債券的光譜之中，除了部分國家如印尼之外，油企的佔比一向較低。而除了馬來西亞之外，大

部分亞洲國家均非產油國。

其次，在亞洲債券市場中，不乏中資銀行及其他國有企業。這些企業即使受到經濟增長放緩

的衝擊，信貸風險亦一向較低。再者，自２００８年金融海嘯之後，全球監管大幅收緊，雖然銀

行要賺取利潤已較以往艱難，但同時整個金融體系已更趨穩健，與２００８年相比，金融系統性

風險大大減低。

至於在亞洲高收益債券市場，內地房地產債券乃重要一環。傳統上，農曆年期間一向都是售

樓的淡季，而這正正是疫情的高峰期，所以內房企業所受到的打擊相對輕微。更重要的是，中國

的樓市屬於內需，與環球供應鏈及外國的需求並無太大關連，故此也能避開正面衝擊。

總括而言，該行認為疫情究竟會延續多久，實在難以估計，經濟增長或持續放緩。雖然各國

央行已無進一步減息的彈藥，但仍有其他工具可以調控市場。在債券跌市之下，市場的交易流通

性都受到影響，而經過一輪大幅調整後，市場已反映了大部分的悲觀情緒，一些財政實力較為穩

健、並與科技及房地產相關的亞洲債券估值可算是自２００８年來最吸引。（ｈｏ）

