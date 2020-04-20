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20/04/2020 09:02

《ＩＰＯ反應》消息指康方生物凍結資金１６６５億，成今年凍資王

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地生物醫藥技術公司康方生物（０９９２６）上周五
（１７日）中午截止認購，市場消息透露，康方生物初步錄得逾６３９倍超額認購，凍結資金逾
１６６５億元，有望成為今年的新股凍資王。
　　康方生物的凍資額，除了可望超過今年初上市的連鎖餐飲集團九毛九（０９９２２）
１４０３億元外，亦是本港無收入生物科技公司中，凍資金額最大的公司。（ｈｌ）

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