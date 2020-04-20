【積金專題】全球疫情未完全受控，專家：呢兩隻基金可分散風險！

《環富通基金頻道記者伍賜好２０日報道》新冠肺炎疫情經歷多日蔓延，消息指本港今日無

新增個案，為３月５日以來首次。儘管部分歐洲國家的疫情已見緩和，但日本和一些新興國家的

疫情仍在惡化。在這個環境下，打工仔應該如果為積金作準備？

有投資專家認為，由於全球疫情尚未完全受控，一眾打工仔仍須維持謹慎的強積金投資策略

，此際不宜選擇單一市場基金，同時亦不應因短期市況的波動而輕舉妄動，因強積金屬於平均成

本法的長期投資，其最終回報受短線波動的影響不大；又建議可考慮獨立選擇「預設投資組合」

內當中的混合資產基金，因其投資分散於環球，風險較低。



＊鍾建強料全球疫情前景尚未明朗，市場仍會繼續動盪＊



恆傑保險業務僱員福利及個人理財產品總經理鍾建強對《環富通基金頻道》表示，雖然近期

部分國家的新冠肺炎疫情似已見頂回落，但我們不應掉以輕心，因全球疫情前景尚未明朗，投資

者仍應保持謹慎的態度，小心管理投資組合的風險，因為直至目前為止，對抗新冠肺炎的疫苗或

藥物仍只在研發階段。他相信未來金融市場仍會十分波動，尤其是近期公布的經濟數據開始反映

疫情對經濟的打擊，故料市場仍會動盪。



＊不宜選擇單一市場基金，近退休可轉保證基金＊



鍾建強說，對於臨近退休的人士，強積金的策略首要謹慎，建議他們採取保守策略以迴避風

險，可選擇保證基金。

康宏環球控股產品管理部總監鍾偉善表示，強積金屬長期投資工具，投資者不應因市場短期

的波動而作出投資決策，舉例如於今年３月時，強積金基金的股票表現因受累於新冠肺炎全球爆

發而大跌了兩至三成，若投資者此際因恐慌而轉換入較安全的貨幣基金，便等於要於低位沽出止

蝕，認為這是不恰當的做法，因為長期的投資不應因短期波動而去作出決策。而事實上，強積金

股票基金的表現於４月已見谷底回升。



＊鍾偉善：跌後轉換組合，等於低位止蝕＊



雖然，目前仍難以預測股市後市的去向，投資者始終不宜輕舉妄動，因為強積金這類長期投

資是透過每月供款的平均成本法進行的，故即使市場大幅波動，對強積金投資組合的長線影響並

不大。

部分強積金組合近年開始提供單一市場基金，如美股基金等。鍾建強認為，於目前的困境中

，不建議打工仔選擇單一市場基金，因其風險較高，例如美股基金，因美國今年面對總統大選的

不確定因素等。他認為，地區性基金的風險較低，看好的包括亞洲股票基金，因該類基金包含東

協市場在內。自去年中美貿易戰爆發以來，內地生產商已轉移生產線至東協市場，再加上「去中

國化」加劇了這個遷移現象，因此，料東協經濟體將因而受惠。

不過，他並不同意「去中國化」對中國有很大影響，因為全球大企業都有在內地設廠或投資

，很難完全撤離中國。中國為全球第二大經濟體，其內需市場龐大，而在國際貿易上，也很難徹

底地做到「去中國化」。



＊不應輕舉妄動，分散投資可降風險＊



而對於年青人而言，由於其強積金的投資期尚很長，鍾建強認為可長線採取較為進取的策略

，即持有約六成股票基金，四成債券基金，這比例既進取亦可買保險。作為長期投資的強積金利

用平均成本法去投資，可降低風險。

鍾偉善亦說，距離退休愈遠的年青人，可承受的投資風險便愈大，故年青人的資產配置宜偏

重股票，偏輕債券，因長線而言，股票的回報優於債券。相反，臨近退休人士由於可承受風險的

能力較弱，資產配置宜偏重債券，偏輕股票。



＊核心基金和６５歲後基金可吼，分散投資全球＊



鍾偉善續指，新冠肺炎疫情牽動市場大幅波動，投資者若想迴避風險，應考慮分散投資，不

宜集中投資於單一市場基金，因該類別基金的風險較高。他提到，一般而言強積金供應商提供的

混合資產基金，多集中投資於中港和亞洲市場，認為其分散性並不足夠。

他指，近年強積金提供的「預設投資選擇」（俗稱「懶人基金」），可自動因應投資者的年

齡配置其投資組合內的股債比重。但很少人知道，「預設投資選擇」內所提供的兩隻基金－－「

核心基金」和「６５歲後基金」亦可供成員獨立選擇的，當中的混合資產基金分散投資於環球。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之

申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定

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