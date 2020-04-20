【抗疫維穩】景順料本月底內地推新財政措施，規模約佔ＧＤＰ５％

《環富通基金頻道２０日專訊》中國上周公布首季國內生產總值，景順亞太區（日本除外）

環球市場策略師趙耀庭就此發表最新評論道，中國公布第一季國內生產總值（ＧＤＰ）較上年同

期跌６﹒８％（市場預期跌６％），３月社會消費品零售額則下降１５﹒８％（市場預期下降

１０％），至於規模以上工業增加值則跌１﹒１％（市場預期跌６﹒２％）。另外，全國固定資

產投資跌１６﹒１％，遜於預期下降的１５％。

３月份的工業生產明顯有所好轉，因為製造業持續回升至超出預期的強勁水平。

隨著國有企業發行新債券以加速投資項目的發展，他預期固定資產投資將從下季開始有顯著

的改善。

零售數據則最令人擔憂，因為消費佔中國ＧＤＰ約６０％。

消費者信心顯然將需要更長的時間才能復原，這可用以推斷其他地區未來消費者信心的發展

。



＊刺激方案成焦點＊



中國政府已經推出了相當於ＧＤＰ約２﹒５％的刺激方案。

他預期北京將在本月底的全國人大會議之後採取另一輪財政刺激措施，金額規模約佔ＧＤＰ

的５％。

刺激措施將分為傳統基建（運輸）、數碼基建（ＡＩ、５Ｇ、ＩＴ、互聯網）和刺激消費措

施。



＊數據以外＊



許多國家並未如中國般成功採取強硬的防疫控制措施，以及嚴厲的經濟封鎖，使新增確診病

例數字穩定。

中國於去年年底與美國簽署了第一階段協議，使貿易戰的緊張局勢減弱，因此在疫情爆發前

其經濟發展強勁。

另一方面，中國還沒有經歷到其他地區因疫情所造成的失業潮。

因此，中國可能是唯一可在２０２０年勉強錄得ＧＤＰ正增長的主要經濟體。至於增長率是

１％還是３％，則很大程度上取決於政府的政策，尤其是任何會刺激下半年經濟增長的財政刺激

方案。（ｈｏ）

